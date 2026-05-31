В ночь на 31 мая украинская ПВО обезвредила 212 из 229 вражеских беспилотников.

В Черниговской области в результате атаки погиб мужчина, в Сумской области пострадал человек.

Украинские силы усилили контроль над важным логистическим коридором российских войск вдоль Азовского моря.

Президент Владимир Зеленский заявил о результативных ударах по военным и нефтяным объектам РФ.

Атака дронов на Украину: последствия ударов 31 мая

По данным Воздушных сил, в ночь на 31 мая российские войска запустили по Украине 229 ударных беспилотников различных типов, включая Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 212 воздушных целей на севере и востоке страны.

При этом зафиксированы попадания 14 дронов на 11 объектах, а также падение обломков в пяти локациях.

Одним из наиболее пострадавших регионов стала Черниговская область. В Корюковском районе беспилотник попал на территорию предприятия. Возник пожар на стоянке, где сгорели семь грузовых автомобилей. В результате атаки погиб мужчина.

Под ударом оказалась и Шостка Сумской области. После попадания дрона загорелся жилой дом. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Логистика армии РФ на юге оказалась под давлением

Украинские военные получили новые возможности для ударов по тыловой логистике российской армии на юге страны. По словам военного эксперта Владислава Селезнева, это уже заставляет оккупантов менять маршруты поставок и может осложнить их планы на летнюю наступательную кампанию.

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что благодаря новым средствам поражения украинские военные получили возможность наносить удары по ключевым маршрутам снабжения российских войск на юге Украины.

Речь идет прежде всего о транспортном коридоре, который проходит вдоль северного побережья Азовского моря и соединяет территорию России с оккупированными районами юга Украины и Крымом.

По словам эксперта, украинские силы уже способны поражать военный транспорт не только на маршруте Таганрог – Джанкой, но и на отдельных участках в районах Луганской и Донецкой областей. Это создает дополнительные сложности для снабжения российских подразделений.

Удары по логистике РФ могут повлиять на планы летнего наступления

Селезнев напомнил, что ранее российским войскам уже приходилось отводить склады, базы и арсеналы дальше от линии фронта после появления у Украины реактивных систем HIMARS.

Теперь, по его словам, дальность поражения целей увеличивается. Это позволяет держать под угрозой не только маршруты снабжения на юге Запорожской области, но и север временно оккупированного Крыма.

Из-за риска ударов российская армия вынуждена искать альтернативные пути доставки грузов и чаще использовать грунтовые дороги. Однако, как утверждает эксперт, украинская разведка выявляет и такие маршруты.

По мнению Селезнева, именно проблемы со снабжением могут заставить российское командование пересматривать планы на летнюю кампанию на юге Украины. Кроме того, дополнительным фактором риска для логистики остается Керченский мост, через который также проходят поставки.

При этом эксперт считает преждевременными разговоры о скорой деоккупации юга или масштабном украинском контрнаступлении.

По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует прежде всего о расширении возможностей Украины по уничтожению военной логистики противника и снижению его боевого потенциала.

Селезнев подчеркнул, что ослабление снабжения российских войск является важным фактором на поле боя, однако само по себе не означает кардинального перелома в ходе войны.

Удары по российским объектам: что заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских дальнобойных операций против военной инфраструктуры России.

По его словам, украинские подразделения продолжают выполнять задачи по нанесению ударов по объектам, которые обеспечивают военный потенциал страны-агрессора. Президент заявил, что украинские беспилотники контролируют ситуацию вдоль побережья Азовского моря, что уже отражается на снабжении оккупированного Крыма топливом.

Кроме того, Зеленский подтвердил поражение российских самолетов Ту-142, пусковых установок комплекса «Искандер», а также нефтяных объектов в Ростовской области и Краснодарском крае.

По информации телеграм-каналов, в ночь на 31 мая украинские беспилотники атаковали производственно-диспетчерскую станцию «Лазарева» в Кировской области России. Через этот объект проходит транзит западносибирской нефти к российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортным маршрутам через Балтийское море.

Ситуация на фронте: более 300 боевых столкновений за сутки

Генеральный штаб сообщил о 302 боевых столкновениях за прошедшие сутки.

Российские войска нанесли 81 авиационный удар, сбросив 270 управляемых авиабомб. Кроме того, было зафиксировано более 9,5 тысячи применений дронов-камикадзе и свыше трех тысяч обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов.

Одними из самых напряженных направлений остаются Покровское и Гуляйпольское. На Покровском направлении украинские защитники отбили 46 атак, столько же штурмов противник предпринял на Гуляйпольском направлении.

По данным Генштаба, за сутки российская армия потеряла 1560 военнослужащих. Также были уничтожены танки, бронетехника, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства ПВО, беспилотники и автомобильная техника.