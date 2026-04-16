Ключевые моменты:

Погибли шесть человек, еще 11 получили ранения.

Повреждены жилые дома и инфраструктура, выбито более 300 окон.

Коммунальные службы ликвидируют последствия, развернут оперативный штаб.

Атака на Одессу 16 апреля: последствия обстрела и жертвы

В ночь на четверг, 16 апреля 2026 года, Одесса пережила несколько волн атак ракетами и ударными беспилотниками. В городе прозвучала серия взрывов — силы ПВО отражали очередной налет дронов-камикадзе.

По данным городской военной администрации, в результате обстрелов погибли шесть человек. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Серьезные повреждения зафиксированы в Хаджибейском районе: пострадали объекты инфраструктуры и жилой дом. Взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Также повреждения обнаружены в одном из парков Приморского района.

Еще вечером 15 апреля вражеский «шахед» попал в жилую многоэтажку в Хаджибейском районе. В результате удара погиб мужчина около 60 лет. Шесть человек в возрасте от 20 до 67 лет получили ранения: трое госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще один пострадавший отказался от госпитализации и проходит амбулаторное лечение.

Ночью город вновь оказался под массированным обстрелом с применением ракет и ударных беспилотников. Информация о последствиях уточняется, экстренные службы продолжают работу.

С ночи на местах ударов работают коммунальные службы. В городе развернут оперативный штаб, продолжается ликвидация последствий атак.

ОБНОВЛЕНО

Число погибших от ночной российской атаки возросло до 7, сообщил руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак.