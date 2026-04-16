Атаки на порты Одесской области: последствия ударов

Почти неделю враг ежедневно атакует украинские порты. В ночь на 16 апреля украинские порты снова подверглись вражеским обстрелам, сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Во время воздушной тревоги зафиксированы многочисленные попадания по производственным и административным зданиям. В результате атак возникли пожары, также повреждена инфраструктура портовых операторов.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие профильные службы, продолжается ликвидация последствий ударов.

Несмотря на регулярные атаки, украинские порты продолжают работу с учетом ограничений безопасности и обеспечивают стабильность логистических процессов.

Рост атак на порты Украины: статистика

По данным Администрации морских портов, интенсивность ударов по портовой инфраструктуре растёт: в 2024 году зафиксировано 36 атак, а в 2025 году — уже 96. Основными целями становятся контейнерные терминалы, элеваторы, мосты и перерабатывающие предприятия.

С начала полномасштабной войны разрушено 651 объект портовой инфраструктуры, при этом значительная часть повреждений пришлась на последний год. По оценкам экспертов, такие атаки направлены на разрушение логистических цепочек Украины и снижение экспортных возможностей страны.

Через порты Одесского региона проходит значительная часть украинского экспорта, включая зерно, металл и растительное масло. Повреждения инфраструктуры напрямую влияют на объемы поставок и валютные поступления в бюджет.

С осени 2025 года также фиксируются атаки не только на инфраструктуру, но и на торговые суда. В ряде случаев пострадали танкеры и суда под иностранными флагами, включая Турцию, Панаму и другие страны. Зафиксирован и случай гибели моряка.

Особенно масштабные разрушения произошли в декабре 2025 года и январе 2026 года, когда были уничтожены маслозаводы крупных агрокомпаний и повреждены контейнерные терминалы, что привело к потере десятков тысяч тонн продукции.

Фото — АМПУ