Ключевые моменты:

В Одессе объявлен траур после ночной атаки, унесшей жизни людей.

По состоянию на утро подтверждена гибель восьми человек.

В городе приспущены флаги и ограничены развлекательные мероприятия.

Одесса объявила траур после атаки 16 апреля

В Одессе 16 апреля объявлен день траура в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне. Вечером и ночью город подвергся массированной атаке, в результате которой есть жертвы среди мирного населения.

По состоянию на утро известно о восьми погибших этой ночью и одном погибшем в результате вечернего налета на Одессу.

В знак скорби на административных зданиях приспущены Государственный флаг Украины и флаг города Одессы, они дополнены траурными лентами. Городские власти также рекомендовали предприятиям, учреждениям и организациям ограничить проведение развлекательных мероприятий и использование музыки.

Местные власти подчеркнули, что город чтит память погибших и выражает соболезнования их родным и близким. В Одессе продолжаются мероприятия, направленные на ликвидацию последствий атаки и поддержку пострадавших. Информация о последствиях ночного удара продолжает уточняться.

