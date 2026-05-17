Ключевые моменты:

Под Одессой и Одесской областью расположено около 2,5 тысячи километров катакомб и карстовых пустот

Официальные отчеты уже фиксируют активные оползни, подтопления и проседание грунтов в Приморском районе, Аркадии, на Фонтане и возле лиманов

Наиболее опасными считаются территории над старыми каменоломнями, оползневые морские склоны и районы со старыми водопроводами и канализацией

Системного мониторинга подземных процессов в Одессе фактически нет: часть профильных геологических структур ликвидировали или приватизируют

Проблема проседания грунтов и карстовых пустот в Одесской области давно перестала быть лишь темой городских легенд о катакомбах. Риски оползней, подтоплений и разрушения грунтов фиксируют в официальных документах Одесского городского совета, региональных экологических докладах Одесской ОВА, материалах ГСЧС и научных работах украинских геологов и гидрогеологов.

Именно этой теме посвящено новое исследование журналистки и ведущей «Одесской жизни» Ирины Поляковой, которое вышло на YouTube-канале издания.

Для этого материала мы проанализировали открытые градостроительные документы, экологические отчеты, сообщения ГСЧС, научные публикации и данные исследователей одесских катакомб.

Почему Одесса оказалась над гигантской системой пустот

Одесса буквально построена на пустотах. Под городом и частью Одесской области — около 2,5 тысячи километров катакомб, старых шахт, карстовых пещер и заброшенных каменоломен.

Причина — ракушечник. Именно этот пористый известняковый камень столетиями добывали прямо под городом для строительства домов. Ракушечник образовался миллионы лет назад на дне Сарматского моря из спрессованных раковин моллюсков. В сухом состоянии он способен выдерживать огромную нагрузку. Но стоит туда попасть воде — структура породы начинает разрушаться.

— Одесса буквально добывала камень из-под себя, а потом строила на этом месте дома, — говорит ведущая «Одесской жизни» Ирина Полякова.

Дождевая вода, прорывы труб, старая канализация и подтопления постепенно растворяют известняк. Из-за этого микротрещины превращаются в большие подземные пустоты, а грунт сверху начинает проседать.

Именно так возникают карстовые провалы. Ученые напоминают: природный карст существовал здесь задолго до появления Одессы. Но люди значительно усилили проблему, когда в XIX веке начали массово добывать камень под будущим городом.

Нерубайское и Холодная Балка: села над катакомбами

Одной из самых опасных зон считают Нерубайское, Усатово, Большую и Холодную Балку возле Хаджибейского лимана. Под этими селами — примерно 1200 километров катакомб. Часть ходов возникла еще в конце XVIII века, когда после ликвидации Запорожской Сечи здесь начали активно добывать ракушечник.

Со временем семейная добыча превратилась в промышленную. Под землей образовалась целая сеть штреков, многие из которых сегодня даже не имеют точных карт.

— Жители этих сел буквально живут над пропастью, и после каждого серьезного ливня где-то в чьем-то дворе проседает земля, — отмечает Ирина Полякова.

Местные жители регулярно сталкиваются с проседанием грунта после сильных дождей. Проваливаются дворы, хозяйственные постройки и огороды. Известны случаи, когда погреба буквально соединялись с катакомбами.

Главная опасность — абсолютная непредсказуемость таких обвалов. Пустота может оставаться стабильной десятилетиями, а затем обрушиться после прорыва трубы или сильного ливня.

Молдаванка, Канатная и центр Одессы

Проблемы накапливаются и в историческом центре Одессы.

Под Ланжероновской, Канатной, Молдаванкой и частью Приморского района проходят старые катакомбы, водопроводы и канализационные системы. Из-за постоянных протечек вода годами просачивается в грунт и постепенно разрушает пористый ракушечник.

— Старые трубы годами пропускают воду в пористый ракушечник, и город буквально начинает съедать себя изнутри, — говорит ведущая.

Именно поэтому в городе регулярно появляются провалы асфальта и трещины в домах.

Отдельные участки под Молдаванкой сегодня исследуют специалисты ГО «Архаика» вместе с Одесским археологическим музеем. Они сканируют катакомбы на глубине 15–25 метров под улицами Разумовская и Комитетская.

Но эти исследования — в основном инициатива энтузиастов, а не часть большой государственной системы мониторинга.

Аркадия и Большой Фонтан: высотки на оползневых склонах

Еще одной проблемной территорией стали Аркадия и Большой Фонтан.

За последние двадцать лет вдоль морского побережья здесь появились десятки тяжелых монолитно-каркасных высоток. При этом склоны у моря исторически являются оползнеопасными. В официальном аналитическом отчете Одесского городского совета уже фиксировали активизацию старых оползней в районах улиц Каманина и Академика Курчатова.

— Спасая один новый дом, город иногда буквально топит соседний старый, — объясняет Ирина Полякова.

Проблема не только в весе зданий. Во время укрепления фундаментов застройщики часто создают бетонные барьеры, которые меняют движение подземных вод.

В результате вода начинает искать новые пути — нередко под фундаментами старых соседних домов. Именно из-за этого в отдельных районах начали фиксировать подтопления, трещины и деформации грунтов.

Бульвар ВМС, Приморский бульвар и парк Шевченко

Официальный мониторинг также фиксирует опасные процессы в районе Бульвара Военно-морских сил и Приморского бульвара.

Во время реконструкции на Бульваре ВМС уложили бетонное покрытие толщиной до 60 сантиметров прямо на старое оползневое тело. После этого на Приморском бульваре — от Литературного музея до дворца Воронцова — зафиксировали активные оползни.

Зонами риска также называют район Думской площади, верхнюю станцию фуникулера и лестницы к Стамбульскому парку. Проблемы выявили и в парке Шевченко, где зафиксировали более десяти оползневых деформаций разной степени опасности.

А в Ванном переулке, возле ресторана Maristella и яхт-клуба, говорят о риске разрушения дороги, лестниц и отдельных зданий.

Почему Куяльницкий лиман тоже влияет на провалы

Куяльницкий лиман сегодня мелеет рекордными темпами. Его средняя глубина уже местами меньше метра, а соленость превышает 300 граммов на литр. Именно из-за сверхвысокой концентрации соли вода в лимане местами стала розовой — из-за активного размножения микроводоросли Dunaliella salina.

— Парадокс в том, что земля здесь начинает проседать именно потому, что вода ушла, — говорит журналистка.

Но проблема не только экологическая. Раньше большая масса воды создавала стабильный баланс для подземных вод вокруг лимана. Теперь этот баланс разрушается. Подземные потоки начинают активнее вымывать мелкие частицы породы, из-за чего образуются новые пустоты и проседания грунта.

Ученые предупреждают: деградация Куяльника может влиять на геологическую стабильность окружающих территорий.

Под угрозой даже Аккерманская крепость

Геологические проблемы затрагивают и исторические памятники.

Белгород-Днестровская, или Аккерманская, крепость стоит на пористом карстовом мысе над Днестровским лиманом. Под крепостью проходят старые подземные ходы и природные пустоты, часть которых до сих пор почти не исследована.

— Сегодня крепость приходится защищать не от пушек, а от пустоты под ее фундаментом, — говорит ведущая «Одесской жизни».

Вода столетиями подмывает основание скалы, из-за чего риски для сооружения только растут.

Специалисты неоднократно говорили о необходимости масштабного исследования подземной части крепости, ведь главная угроза для нее сегодня — не войны или время, а геологическая нестабильность.

Кто следит за подземной Одессой

Несмотря на масштабы проблемы, системного контроля за подземными процессами в регионе фактически нет.

Одесская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция, которая раньше занималась вопросами карста, подтоплений и оползней, находится в стадии ликвидации. Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие включили в перечень объектов приватизации.

Сегодня большинство исследований держится на отдельных ученых, энтузиастах и общественных инициативах.

— Одесса не провалится под землю завтра утром. Но процессы, которые десятилетиями развивались под городом, сейчас заметно ускоряются, — подытоживает Ирина Полякова.

Новая застройка, старые коммуникации, мощные ливни и изменения водного баланса ускоряют процессы, которые десятилетиями развивались под городом почти незаметно.

История с девочкой, которая внезапно исчезла под землей посреди одесской улицы, стала лишь одним из сигналов того, что проблема давно перестала быть теоретической.

Под Одессой и Одесской областью — тысячи километров катакомб, старых штреков и карстовых пустот. Часть из них до сих пор никто полностью не исследовал, а процессы под землей ускоряют застройка, старые коммуникации, ливни и изменения водного баланса.

В полном видео вы узнаете о 11 конкретных локациях Одессы и Одесской области, где риск провалов и проседания грунта сегодня считается наиболее опасным.

Ранее мы рассказывали о двух самых страшных потопах в истории города, которые Одесса не забыла до сих пор.

Читайте также: Аркадийское плато: элитный район Одессы без инфраструктуры и с рисками под ногами