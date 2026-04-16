Ключевые моменты:

В Одессе повреждены автосалон, рынок, частные дома и автомобили после новых атак.

На рынке пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь.

В городе продолжаются последствия ночных ударов: есть погибшие и разрушения жилых домов.

Разрушения и пострадавшие в Одессе утром 16 апреля

В Одессе утром 16 апреля зафиксированы новые последствия вражеских ударов дронами. В одном из районов города повреждена крыша автосалона, выбиты стекла, а находившиеся внутри автомобили получили повреждения. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Также пострадал один из городских рынков. По предварительной информации, там ранены три человека. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

В другом районе города зафиксированы повреждения частного дома и легкового автомобиля.

Одесса под атакой ракет и дронов

Город продолжает приходить в себя после серии атак, которые начались ещё вечером 15 апреля. Тогда ударный дрон-камикадзе попал в жилую девятиэтажку, вызвав серьёзные разрушения и приведя к гибели одного человека.

В ночь на 16 апреля Одесса пережила несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Наибольшие разрушения зафиксированы в Хаджибейском и Приморском районах. Повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В трёх многоэтажных домах разрушены фасады и выбиты окна, пострадали общежитие и соседние здания.

По данным на данный момент, в Одессе подтверждена гибель девяти человек, ещё 23 получили ранения. В городе объявлен траур по жертвам российского террора.

Читайте также: Кровавый четверг: Россия ударила баллистикой по крупнейшим городам Украины, десятки жертв