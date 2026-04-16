Ключевые моменты:
- В Одессе повреждены автосалон, рынок, частные дома и автомобили после новых атак.
- На рынке пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь.
- В городе продолжаются последствия ночных ударов: есть погибшие и разрушения жилых домов.
Разрушения и пострадавшие в Одессе утром 16 апреля
В Одессе утром 16 апреля зафиксированы новые последствия вражеских ударов дронами. В одном из районов города повреждена крыша автосалона, выбиты стекла, а находившиеся внутри автомобили получили повреждения. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
Также пострадал один из городских рынков. По предварительной информации, там ранены три человека. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
В другом районе города зафиксированы повреждения частного дома и легкового автомобиля.
Одесса под атакой ракет и дронов
Город продолжает приходить в себя после серии атак, которые начались ещё вечером 15 апреля. Тогда ударный дрон-камикадзе попал в жилую девятиэтажку, вызвав серьёзные разрушения и приведя к гибели одного человека.
В ночь на 16 апреля Одесса пережила несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Наибольшие разрушения зафиксированы в Хаджибейском и Приморском районах. Повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В трёх многоэтажных домах разрушены фасады и выбиты окна, пострадали общежитие и соседние здания.
По данным на данный момент, в Одессе подтверждена гибель девяти человек, ещё 23 получили ранения. В городе объявлен траур по жертвам российского террора.
Читайте также: Кровавый четверг: Россия ударила баллистикой по крупнейшим городам Украины, десятки жертв