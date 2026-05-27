Ключевые моменты:

В Одессе в этом сезоне планируют увеличить количество муниципальных пляжей с трёх до шести

Для открытия пляжей комиссии проверяют побережье на наличие мин и готовность к эвакуации во время воздушных тревог

По правилам на пляжах должны быть укрытия, медпункты, питьевые фонтанчики, спасательные посты и бесплатный доступ к морю

Одесситы жалуются на нехватку туалетов, переполненные урны, проблемы с укрытиями и дефицит свободного места у воды

Подготовка к пляжному сезону в Одессе в этом году проходит в условиях военных рисков и усиленных требований безопасности. Решение об открытии каждого пляжа принимают специальные комиссии после проверки побережья и акватории на наличие взрывоопасных предметов, а также оценки маршрутов эвакуации и доступа к укрытиям.

«Одесская жизнь» проанализировала действующие Правила благоустройства города Одессы, разъяснения городского совета и официальную информацию о подготовке пляжей к сезону. По данным мэрии, в прошлом году в Одессе официально работали 34 пляжных участка, из которых только три были муниципальными. В 2026 году их количество планируют увеличить до шести. Отдельное внимание в этом сезоне уделяют установке мобильных укрытий вдоль побережья — от «Ланжерона» до Большого Фонтана.

Сколько пляжей планируют открыть в Одессе в этом сезоне

Подготовка к пляжному сезону в Одессе продолжается, однако окончательное решение об открытии зон отдыха принимают только после проверок безопасности. В первую очередь комиссии обследуют побережье и акваторию возле пляжей на наличие взрывоопасных предметов, а также оценивают готовность территорий к эвакуации людей во время воздушной тревоги.

В прошлом году в Одессе официально работали 34 участка пляжей, среди которых только три были муниципальными — в районах 10-й, 11-й и 13-й станций Большого Фонтана. Остальные находились в аренде.

В этом году количество муниципальных пляжей планируют увеличить до шести. В то же время в горсовете пока не уточняют, какие именно участки получат этот статус. Перечень официально открытых пляжей традиционно должны обнародовать отдельно после завершения проверок.

Муниципальный или арендованный: в чём разница?

Больше всего претензий у одесситов обычно возникает именно к бесплатным муниципальным пляжам. Люди жалуются на нехватку туалетов, переполненные урны, проблемы с укрытиями и недостаток свободного места у моря. При этом к арендованным участкам побережья нареканий значительно меньше — прежде всего из-за более развитой инфраструктуры и ухода.

Впрочем, не все отдыхающие понимают, чем муниципальный пляж отличается от арендованного и какие правила действуют для каждого из них.

Муниципальный пляж — это зона отдыха, находящаяся в собственности громады и содержащаяся за счёт городского бюджета. Вход на такие пляжи должен быть бесплатным, хотя отдельные услуги могут предоставляться за оплату.

Часть побережья город передаёт в аренду частным компаниям. Именно арендаторы отвечают за благоустройство, чистоту и обустройство этих территорий. На арендованных пляжах могут действовать платные услуги или платный доступ к отдельным зонам отдыха.

При этом даже арендаторы не имеют права полностью перекрывать людям доступ к морю. По правилам, не менее 30% территории пляжа должны оставаться свободными от лежаков, шезлонгов и другого платного инвентаря. Если пройти к воде невозможно или весь пляж заставлен — это уже нарушение, на которое можно жаловаться.

Пляжный чек-лист: что должно быть на муниципальном пляже

До полномасштабной войны работу одесских пляжей регулировали Правила благоустройства города и отдельные Правила оборудования и эксплуатации пляжей. Последние в 2025 году отменили, поэтому теперь решение об открытии каждой зоны отдыха принимает специальная комиссия после проверки территории.

Именно она определяет, готов ли пляж к приёму людей и соответствует ли требованиям безопасности в условиях военного времени. После завершения проверок перечень официально открытых пляжей обычно публикуют на сайте горсовета.

Главное требование к работе пляжей сегодня — безопасность отдыхающих. Перед открытием специалисты должны обследовать побережье и акваторию возле зон отдыха на наличие взрывоопасных предметов.

Однако кроме безопасности пляжи должны иметь и базовую инфраструктуру для комфортного отдыха. Согласно Правилам благоустройства и разъяснениям горсовета, на пляжах должны быть:

наблюдательно-спасательные посты со специальным оборудованием, лодками, рациями и громкоговорителями;

достаточное количество выходов для эвакуации людей, в том числе маломобильных групп населения;

освещение;

питьевые фонтанчики;

медицинские пункты;

туалеты и раздевалки, приспособленные также для людей с инвалидностью;

урны и контейнеры для мусора;

скамейки и детские площадки;

контейнеры для пластиковых бутылок;

укрытия и информационные стенды с правилами действий во время воздушной тревоги.

Хватает ли укрытий на пляжах Одессы?

Одним из главных условий работы пляжей во время войны остаются укрытия. В то же время большинство зон отдыха на одесском побережье не были рассчитаны на работу в условиях постоянных воздушных угроз, поэтому адаптировать их к требованиям безопасности оказалось непросто.

Несмотря на заявления городских властей об обязательном наличии укрытий, на практике отдыхающие нередко сталкиваются с проблемами: убежища бывают закрытыми, их сложно найти или же на пляжах не хватает даже указателей. В прошлом сезоне корреспонденты «Одесской жизни» неоднократно убеждались в этом во время рейдов по побережью.

Впрочем, количество укрытий постепенно увеличивается. К началу сезона на побережье планируют установить ещё восемь мобильных убежищ — от «Ланжерона» до 16-й станции Большого Фонтана. Всего их должно быть 19.

Если указателей к укрытию поблизости нет, найти ближайшее убежище можно через приложение «Дія» в разделе «Незламність» или на интерактивной карте укрытий от Одесского городского совета. Перед поездкой к морю специалисты советуют заранее проверять маршрут к ближайшему укрытию.

Нравится ли состояние муниципальных пляжей жителям Одессы?

Формально на пляжах должны быть и туалеты, и питьевая вода, и укрытия. Но одесситы признаются: на практике часто приходится искать уборные, приходить на рассвете за местом у моря и самостоятельно думать о безопасности.

Ирина Александровна: «Всевозможные “Ибицы” нам не по карману, поэтому обычно ходим на пляж в Аркадию, потому что живём рядом. Очень маленький бесплатный участок, поэтому стараемся приходить пораньше, пока людей меньше. Не всегда чисто, люди мусорят, урны переполнены».

Елена Михайловна: «Мы с мужем ходим либо на 10-ю, либо на 11-ю станцию. Не нравится, что туалет далеко, его ещё и найти нужно, поэтому бегаем в платный».

Игорь: «На море бываю нечасто. Но если иду, то только на платный — люблю комфорт и чтобы рядом эти с горячей кукурузой не бегали».

Татьяна: «А что, государственные пляжи ещё остались? Везде же всё продают».

Николай Петрович: «Главное, что пляжи открыли и проверяют на мины».

Оксана: «Спасатели иногда странные: то просто лежат и ни на кого не смотрят, то где-то бегают, а я обычно с ребёнком, поэтому стараюсь внимательнее за ним следить».

Владимир: «Если иду на море, то на целый день. Хоть воду с собой и беру, надолго не хватает, а на пляжах дороговато, наценки большие».

Что ещё стоит знать отдыхающим

Во время комендантского часа находиться на пляжах запрещено. Также побережье необходимо покидать во время воздушной тревоги и направляться к ближайшему укрытию.

Приходить на пляж с собакой разрешено только при условии, что животное находится на поводке и в наморднике. Купаться домашним питомцам в море, лимане или фонтанах запрещено.

Если на пляже нет свободного доступа к морю, отсутствуют необходимые условия или есть другие нарушения, пожаловаться можно, позвонив в «Единый центр обращения граждан» по телефонам: 15-35, (048) 705-55-55, либо через сервис 1535.omr.gov.ua.

Ранее мы сообщали о строительном скандале в «Отраде»: на пляже под канатной дорогой начали заливать бетон прямо на песке.

