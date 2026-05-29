Ключевые моменты:

БПЛА повредил линии электропередач в районе Рени — без света остались 5 населённых пунктов.

Около 4 тысяч абонентов временно обесточены.

Ночью фиксировались удары по торговым судам и залет дронов в Румынию.

Атака дронов на Рени: что произошло

В Измаильском районе возле Рени вражеский беспилотник во время пролёта запутался в линиях электропередач. Из-за повреждения сетей без электричества временно остались около 4 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, обесточены пять населённых пунктов Ренийской громады: Нагорное, Котловина, Плавное, Орловка и Новосельское. Энергетики уже работают над восстановлением подачи света.

Кроме того, в акватории Чёрного моря зафиксированы попадания по трём торговым судам под флагами Вануату, Коморских островов и Панамы. Они двигались по Украинскому морскому коридору.

На одном из судов ранения получили двое членов экипажа, граждане иностранного государства. Обошлось без госпитализации, необходимая помощь им оказана на месте.

Дрон влетел в дом в румынском Галаце: реакция

Во время той же атаки один из беспилотников пересёк границу и упал в румынском городе Галац. Дрон врезался в квартиру на 10-м этаже жилого дома, после чего произошёл взрыв и пожар. По предварительным данным, пострадали два человека.

Кроме того на севере Румынии тем временем обнаружили еще один беспилотник, размах крыльев которого достигает около 3 метров. Как сообщают местные СМИ, этот дрон не имел взрывного устройства.

Президент Румынии Никушор Дан срочно созывает заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения последствий «серьезнейшего инцидента, который произошел на национальной территории с начала войны Российской Федерации против Украины».

Президент считает, что вся ответственность лежит на России.

«Я твердо заявляю, что полная ответственность за этот инцидент принадлежит Российской Федерации. Произошедшее сегодня в Галаце является прямым следствием агрессивной войны, развязанной Россией против Украины, безответственного и неизбирательного способа, которым Москва использует эти системы вооружения в непосредственной близости от границ НАТО, а также систематического пренебрежения международным правом. Нет никакой двусмысленности по поводу автора и причины этой агрессии», – говорит Никушор Дан.

Фото: сгенерировано ИИ