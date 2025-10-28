Об этом Надежда Задорожная сообщила на личной странице в Facebook.

Ключевые моменты:

Надежду Задорожную назначили первым заместителем начальника Одесской городской военной администрации.

Она является одесситкой, которая с 2023 года работала на должности заместителя председателя Днепропетровской ОГА по социальным вопросам.

Детали

Официальное назначение состоялось в рамках формирования новой команды Одесской городской военной администрации под руководством Сергея Лысака.

Надежда Задорожная — одесситка, имеет значительный опыт работы в местных органах власти. Она работала в юридическом департаменте Одесского городского совета и в департаменте экологии Одесской областной государственной администрации. В 2023 году она переехала в Днепр, где занимала должность заместителя председателя Днепропетровской ОГА по социальным вопросам, курируя важные направления поддержки населения.

«Это большая честь — служить нашему государству и обществу Одессы именно в такое непростое время. Это одновременно и ответственность — работать ежедневно для безопасности, развития и поддержки людей, которые продолжают жить, работать и бороться за нашу Победу», — написала Задорожная.

