Об этом Надежда Задорожная сообщила на личной странице в Facebook.
Ключевые моменты:
- Надежду Задорожную назначили первым заместителем начальника Одесской городской военной администрации.
- Она является одесситкой, которая с 2023 года работала на должности заместителя председателя Днепропетровской ОГА по социальным вопросам.
Детали
Официальное назначение состоялось в рамках формирования новой команды Одесской городской военной администрации под руководством Сергея Лысака.
Надежда Задорожная — одесситка, имеет значительный опыт работы в местных органах власти. Она работала в юридическом департаменте Одесского городского совета и в департаменте экологии Одесской областной государственной администрации. В 2023 году она переехала в Днепр, где занимала должность заместителя председателя Днепропетровской ОГА по социальным вопросам, курируя важные направления поддержки населения.
«Это большая честь — служить нашему государству и обществу Одессы именно в такое непростое время. Это одновременно и ответственность — работать ежедневно для безопасности, развития и поддержки людей, которые продолжают жить, работать и бороться за нашу Победу», — написала Задорожная.
Читайте также:
- В Одесской области мужчина погиб от шашлыка: что произошло
- В Одесской области продают конфискованный бизнес российского олигарха
- Зимовать на Одесчину из Тундры прилетели первые лебеди-кликуны