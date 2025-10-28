Ключевые моменты:

Пьяный полицейский угрожал оружием военнослужащим ТЦК и разбил стекло их автомобиля

ГБР открыло уголовное производство по факту нападения, а патрульные составили протокол за нетрезвое вождение

Детали

Вечером 27 октября, в 21:35, на одной из улиц Одессы произошел дерзкий инцидент с участием сотрудника полиции. По данным Государственного бюро расследований, военнослужащие ТЦК и СП остановили автомобиль для проверки документов, когда к ним подъехала другая машина.

«Из нее вышел мужчина с оружием. Угрожая военнослужащим, он разбил прикладом оружия стекло на служебном автомобиле, после чего уехал с места происшествия», – сообщили в ГБР.

Нарушителя впоследствии остановили патрульные полицейские на Люстдорфской дороге. Водителем оказался сотрудник одного из подразделений полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В багажнике его автомобиля Nissan был найден предмет, похожий на карабин.

Оружие изъято. На правонарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По факту инцидента назначено служебное расследование. Также ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Читайте также: