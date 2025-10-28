Ключевые моменты:

Этой зимой возможны длительные отключения света до 20 часов;

В прошлом году из-за теплой зимы худшие прогнозы не сбылись;

Системные отключения могут парализовать обучение, работу и жизнь.

Зимой возможны длительные отключения электроэнергии

Украинцам стоит готовиться к тому, что зимой возможны длительные отключения света, особенно если зима окажется холодной. Об этом рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью изданию Главред.

«Если зима будет обычной, а не теплой, как в прошлом году, то «минус 20 часов без света» может стать реальностью», — отметил специалист.

По его словам, такие отключения не будут ежедневными, но в пиковые морозные периоды продолжительность перебоев может значительно увеличиться. Если ситуация ухудшится, возможно, придется временно закрывать школы, университеты и детские сады, чтобы сэкономить ресурсы и уберечь людей от холода.

«Мне трудно сказать, сколько таких дней будет из 90 дней зимы, но пару таких недель вполне возможно, и это уже много. Потому что при такой ситуации жизнь фактически замирает — никто не будет учиться, работать даже учитывая наличие генераторов», — пояснил Корольчук.

Эксперт подчеркнул, что промышленность попытается обеспечить себя энергией, но все будет зависеть от наличия топлива, логистики и состояния инфраструктуры.

Напомним, что с 22 октября в Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с последствиями массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Графики уже применяются в Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Киевской областях.

Одесская область активно также готовится к возможным массовым отключениям электроэнергии. Вчера в городе прошло совещание, на котором обсудили создание центров реагирования и алгоритмы действий во время блэкаутов.