Об этом сообщил начальник МВА Сергей Лысак.
Ключевые моменты:
- Главные приоритеты бюджета-2026: усиление поддержки Сил обороны и завершение уже начатых инфраструктурных проектов.
- Отдельный акцент будет сделан на расширении реабилитационной инфраструктуры и преобразовании ветеранского хаба в полноценный сервисный центр.
Детали
На рабочей встрече руководители депутатских комиссий и директора департаментов определили реальные потребности и проанализировали состояние уже начатых работ. Глава Одессы подчеркнул необходимость ответственного подхода к планированию расходов. По его словам, в 2026 году город должен сосредоточиться на двух стратегических задачах:
- максимальная поддержка военных,
- доведение до логического завершения тех проектов, которые уже находятся в работе.
В социальном блоке приоритетом станет развитие услуг для защитников. В Одессе планируют масштабировать реабилитационную инфраструктуру и развивать ветеранский хаб, который должен функционировать как единый сервисный центр для военных и их семей. Также глава администрации обсудил с депутатами предложения, поступающие непосредственно от общественности города.
Читайте также:
- Устав города в новой редакции: в Одессе пройдет очередная сессия горсовета
- Черемушки, Пересыпь, Ленселище: в Одессе определили маршруты бесплатных автобусов
- На фронте погиб защитник из Арцизской громады