Об этом сообщил начальник МВА Сергей Лысак.

Ключевые моменты:

Главные приоритеты бюджета-2026: усиление поддержки Сил обороны и завершение уже начатых инфраструктурных проектов.

Отдельный акцент будет сделан на расширении реабилитационной инфраструктуры и преобразовании ветеранского хаба в полноценный сервисный центр.

Детали

На рабочей встрече руководители депутатских комиссий и директора департаментов определили реальные потребности и проанализировали состояние уже начатых работ. Глава Одессы подчеркнул необходимость ответственного подхода к планированию расходов. По его словам, в 2026 году город должен сосредоточиться на двух стратегических задачах:

максимальная поддержка военных,

доведение до логического завершения тех проектов, которые уже находятся в работе.

В социальном блоке приоритетом станет развитие услуг для защитников. В Одессе планируют масштабировать реабилитационную инфраструктуру и развивать ветеранский хаб, который должен функционировать как единый сервисный центр для военных и их семей. Также глава администрации обсудил с депутатами предложения, поступающие непосредственно от общественности города.

Читайте также: