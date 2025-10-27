Ключевые моменты:
- В Одессе продолжаются кадровые изменения в руководстве города.
- 25 октября был назначен замглавы ОГВА – им стал Геннадий Раскин.
- Обновление управленческой команды продолжится на следующей неделе.
- Геннадий Раскин более 20 лет работает в органах местного самоуправления.
По данным источников, назначение состоялось в субботу, 25 октября.
Также сообщается, что дальнейшее обновление верхушки городских управленцев начнется уже в начале этой недели.
Кто такой Геннадий Раскин
Геннадий Раскин окончил в 2004 году Одесский национальный университет им. Мечникова, а в 2011 году – Одесский региональный институт государственного управления при Президенте Украины.
В органах местного самоуправления работает с 2005 года. Начинал с должности главного специалиста отдела взаимодействия с международными инвестиционными организациями и программами технической помощи департамента инвестиционной политики одесской мэрии.
Также был заместителем начальника управления международных отношений — начальником отдела по связям с одесской диаспорой, возглавлял отдел в муниципальном управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей.
Занимал должность зампредседателя Суворовской райадминистрации, начальника отдела коммунального хозяйства департамента городского хозяйства, курировал отделы коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Работал в должности заместителя председателя Малиновской райадминистрации Одессы.
