Ключевые моменты:

В Одессе продолжаются кадровые изменения в руководстве города.

25 октября был назначен замглавы ОГВА – им стал Геннадий Раскин.

Обновление управленческой команды продолжится на следующей неделе.

Геннадий Раскин более 20 лет работает в органах местного самоуправления.

По данным источников, назначение состоялось в субботу, 25 октября.

Также сообщается, что дальнейшее обновление верхушки городских управленцев начнется уже в начале этой недели.

Кто такой Геннадий Раскин

Геннадий Раскин окончил в 2004 году Одесский национальный университет им. Мечникова, а в 2011 году – Одесский региональный институт государственного управления при Президенте Украины.

В органах местного самоуправления работает с 2005 года. Начинал с должности главного специалиста отдела взаимодействия с международными инвестиционными организациями и программами технической помощи департамента инвестиционной политики одесской мэрии.

Также был заместителем начальника управления международных отношений — начальником отдела по связям с одесской диаспорой, возглавлял отдел в муниципальном управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей.

Занимал должность зампредседателя Суворовской райадминистрации, начальника отдела коммунального хозяйства департамента городского хозяйства, курировал отделы коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Работал в должности заместителя председателя Малиновской райадминистрации Одессы.

