Ключевые моменты:
- Авария на энергообъекте в Приморском районе оставила Аркадию без света.
- Электроснабжение временно организовано по схеме: 3 часа со светом, 6 – без.
- Энергетики демонтируют поврежденное оборудование и устанавливают новое.
- ДТЭК призывает жителей использовать электроэнергию экономно до полного восстановления подачи.
Как пояснили в компании ДТЭК «Одесские электросети», энергообъект, питающий Аркадию, пережил несколько вражеских атак и серьезно разрушен. И поэтому энергетикам приходиться демонтировать старое оборудование и монтировать новое.
«Это сложная и длительная работа. И она продолжается непрерывно. Чтобы не оставить Аркадию без света, мы создали временную схему питания. Она позволяет подавать электроэнергию поочередно – 3 часа со светом, 6 без. Больше техника, к сожалению, выдержать не может», – рассказали в компании.
В ДТЭК настоятельно призывают одесситов пользоваться электроэнергией экономно, ведь каждая выключенная лишняя лампочка поможет снизить нагрузку и сократить продолжительность отключений.
После ремонта стабильное электроснабжение Аркадии будет восстановлено.
Напомним, вечером 20 октября в Одессе случилась авария на энергетическом объекте в Приморском районе города, в результате чего часть города осталась без света.