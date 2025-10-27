Ключевые моменты:

Авария на энергообъекте в Приморском районе оставила Аркадию без света.

Электроснабжение временно организовано по схеме: 3 часа со светом, 6 – без.

Энергетики демонтируют поврежденное оборудование и устанавливают новое.

ДТЭК призывает жителей использовать электроэнергию экономно до полного восстановления подачи.

Как пояснили в компании ДТЭК «Одесские электросети», энергообъект, питающий Аркадию, пережил несколько вражеских атак и серьезно разрушен. И поэтому энергетикам приходиться демонтировать старое оборудование и монтировать новое.

«Это сложная и длительная работа. И она продолжается непрерывно. Чтобы не оставить Аркадию без света, мы создали временную схему питания. Она позволяет подавать электроэнергию поочередно – 3 часа со светом, 6 без. Больше техника, к сожалению, выдержать не может», – рассказали в компании.

В ДТЭК настоятельно призывают одесситов пользоваться электроэнергией экономно, ведь каждая выключенная лишняя лампочка поможет снизить нагрузку и сократить продолжительность отключений.

После ремонта стабильное электроснабжение Аркадии будет восстановлено.

Напомним, вечером 20 октября в Одессе случилась авария на энергетическом объекте в Приморском районе города, в результате чего часть города осталась без света.