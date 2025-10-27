Ключевые моменты:

Родители одного из одесских детсадов сообщили в соцсетях, что воспитатели применяли к детям физические наказания.

Директор департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич заявила, что уже утром передаст информацию в полицию.

Одна из воспитательниц будет уволена, а ее коллегу отстранили от работы на время служебного расследования.

В Одессе воспитателей детсада заподозрили в жестоком обращении с детьми

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич отреагировала на сообщения родителей, которые в соцсетях пожаловались на жестокое обращение с детьми в одном из детских садов.

По словам Буйневич, ей сообщили, что воспитатели заставляли малышей держать руки вверх и приседать за непослушание. Также появились неподтвержденные сведения, что детей могли толкать и заставлять убирать туалетные комнаты.

Чиновница отметила, что номер сада, указанный в посте, не существует, но место удалось установить по другим признакам.

«Я не знаю, знала ли руководительница о таких методах воспитания, но мы обязательно разберемся», — написала Буйневич на своей странице в Facebook.

Уже утром департамент обратится к правоохранительным органам. Действия двух воспитателей будут проверять отдельно: одну сотрудницу уволят, а наставницу временно отстранили от работы.

«Родителям приношу извинения за действия коллег. Надеюсь, худшее не подтвердится, но и приседания — это издевательство», — добавила директор.

Для пострадавших детей, с согласия родителей, организуют встречи с психологами.

Буйневич также подчеркнула, что этот случай не должен становиться поводом для обвинений всех воспитателей и педагогов:

«Все, кому это кажется поводом для того, чтобы очернить каждого воспитателя детского сада, педагога и вообще воспитание всех детей, идут делать это на свои страницы. Случай крайне отвратительный, но он не о том, что «все они такие» или «с этими детьми иначе нельзя»».

Читайте также: В школах Одесской области растет количество случаев буллинга: как с этим бороться