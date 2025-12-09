Ключевые моменты:

Из бизнеса в кресло головы

Одесская Пересыпская районная администрация встретила нового руководителя — Юрия Кущенко. Его официально представили на аппаратном совещании в Одесском городском совете, заменив уволившегося в начале декабря Сергея Кондратюка.

Добавим, Сергей Кондратюк руководил администрацией с 2018 года. Временно его обязанности исполнял первый заместитель.

Известно, что Юрий Кущенко родился в 1974 году, имеет высшее образование, значительный опыт предпринимательской деятельности.

В своей декларации он указал доходы от бизнеса, участие в компаниях и денежные активы. Кстати, ранее Кущенко был участником местных выборов и известен как предприниматель Одессы. В настоящее время бизнесмен переходит в государственный сектор, возглавив один из самых загруженных и в то же время проблемных районов города.

Напомним, что 4 декабря объявили о назначении Аллы Бех исполняющим обязанности вице-мера Одессы. Ранее она работала в налоговой и Государственной аудиторской службе Житомира.

