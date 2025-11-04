Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на адвоката Труханова.

Ключевые моменты:

Адвокаты Геннадия Труханова обжалуют решение суда о круглосуточном домашнем аресте.

Меры пресечения были избраны по делу о служебной халатности, приведшей к гибели 10 человек во время наводнения в Одессе.

Детали

Бывший глава Одессы Геннадий Труханов не согласен с решением суда о круглосуточном домашнем аресте и подал апелляцию. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак. На данный момент дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.

31 октября Печерский районный суд Киева избрал Трухановой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря с обязательством носить электронный браслет. Такое решение было принято по делу о служебной халатности, приведшей к трагическим последствиям во время наводнения 30 сентября. Тогда в Одессе погибли 10 человек, в том числе целая семья из пяти человек.

Следствие считает, что Труханов и еще восемь должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий, зная о неудовлетворительном состоянии дождевой канализации, не приняли меры для ее ремонта. Кроме того, во время самой непогоды они не организовали надлежащее оповещение граждан и не привели в готовность системы гражданской защиты.

Сам Труханов назвал дело против него «спланированной политической диверсией» и заявил, что обвинения имеют «политический окрас».

Напомним, после трагедии и на фоне петиций о создании в Одессе военной администрации и лишении Труханова гражданства, СБУ подтвердила наличие у него российского паспорта. 14 октября президент Владимир Зеленский лишил Труханова украинского гражданства, что привело к автоматической потере должности мэра. После этого в городе была создана городская военная администрация, которую возглавил Сергей Лысак, а временным исполняющим обязанности городского головы стал секретарь горсовета Игорь Коваль.

