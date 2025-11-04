Ключевые моменты

Галина Курдова поделилась семейным рецептом бессарабской милины с двумя семейными секретами.

Милина готовится из вытяжного теста, но для быстрого варианта можно использовать лаваш или тесто фило.

Это простое и бюджетное блюдо бессарабской кухни, которое легко приготовить дома даже без опыта.

– Из бюджетных вариантов – всем известный болгарский десерт Милина, некоторые называют его Баница, – рассказывает Галина Курдова. – В наших краях можно увидеть разные рецепты. Наша семья имеет свой, семейный, который использовала моя бабушка.

Как говорит пани Галина, милина делается из вытяжного теста (одно яйцо, вода и муки — сколько возьмет). Максимально вытянутый лист теста посыпаем брынзой и урдой* (молочное блюдо на основе сыворотки), смешанными в пропорции один к одному. Это соотношение и есть первый семейный секрет.

*Примечание: Сыворотку-неварку, которая оставалась после отжима сыра, проваривали, чтобы получить урду.

Далее все это собирается гармошкой, выкладывается в форму и заливается смесью из пяти яиц, взбитых с полулитром кислого молока. Именно в этом вторая тайна: для заливки Галина никогда не использует сметану или кефир — только кислое молоко. Если у меня нет кислого молока, я даже не берусь готовить милину, — говорит хозяйка.

Выпекается в духовке не менее 30 минут.

Если у вас нет времени делать вытяжное тесто, можно использовать лаваш или тесто фило.

Справка ОЖ

Тесто фило — это чрезвычайно тонкое, почти прозрачное вытяжное тесто греческого происхождения, ставшее основой для многих средиземноморских и балканских блюд. Именно из него готовят хрустящую баклаву, сытный бурек и нежную спанакопиту.

В отличие от классического слоеного теста, фило не требует чередования слоев масла и теста — его растягивают в тончайшие отдельные пласты, которые при выпекании становятся воздушными и хрупкими. В магазинах фило обычно продается в замороженном виде, но при желании его можно сделать и дома — только из муки, воды и нескольких капель масла.

