Ключевые моменты
Кинопоказы
В кинозале Одесской киностудии начнется Неделя военного кино — серия показов, которые заставляют думать, сопереживать и помнить. Это кино не для побега от реальности, а для ее понимания: о тех, кто защищает свободу, и о том, как искусство помогает выдержать войну. Первые показы состоятся в четверг.
Что: Показ фильмов Недели военного кино
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 6 ноября, 16:00
Выставки и художественные встречи
Одесские художники приглашают на вечернее чаепитие на выставке «Вечерком за чайком» в зал Союза художников.
Что: Выставка «Вечерком за чайком»
Где: Греческая, 20, выставочный зал Союза художников
Когда: 4 ноября, 16:00
А в библиотеке на Преображенской состоится «Художественный час с Мирославой Старшевой» — мастер-класс и разговор о поэзии, живописи и о том, как художник находит себя в мире перемен.
Что: Художественный час с Мирославой Старшевой
Где: Преображенская, 35-а, Б-ка филиал №1
Когда: 6 ноября, 15:00
Стены библиотеки Грушевского наполнятся красками — на выставке декора и фолкарта — сплаве традиционного и современного, украинского и одесского, земного и символического. О народных орнаментах будут рассказывать и детям в Арт-пространстве на Европейской.
Что: Выставка декора и фолкарта
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 5 ноября, 15:00
Лекции и образовательные события
В Библиотеке Грушевского состоится лекция Елены Бачинской «Дыхание несокрушенной Польши в Одессе XIX века» — напоминание об общей истории двух народов, их пути к свободе и достоинству.
Что: Дыхание несокрушенной Польши в Одессе XIX века
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 4 ноября, 15:00
Музыкальная академия откроет двери для открытого студенческого воркшопа «Расправляя крылья» — пространства, где рождается новая энергия молодого искусства.
Что: Открытый студенческий воркшоп «Расправляя крылья»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малая зала
Когда: 6 ноября, 10:00
Музыкальные события
Вторник продолжится событиями хорового фестиваля. В Литературном музее прозвучат голоса одесских хоров — чистые, возвышенные, полные достоинства. Их пение — это гимн единства, памяти и любви к родному городу.
А в стенах Музыкальной академии молодые исполнители класса валторны докажут, что музыка живет в каждом, кто способен слышать мир сердцем.
В среду фестиваль продолжат новые концерты хоровой музыки — «Хоровые витражи» в Большом зале академии. Они станут своеобразным отражением души украинского пения, его стойкости и красоты.
Разбавит хоровую палитру этих дней грандиозный перформанс «Закаляют марши нас к борьбе» в филармонии — история о мужестве, патриотизме и силе искусства, которое поднимает дух в самые сложные времена.
- Что: Концерт одесских хоров
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 4 ноября, 14:00
- Что: Концерт студентов класса валторны
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малая зала
Когда: 4 ноября, 15:00
- Что: Концерт хоров
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 5 ноября, 16:00
