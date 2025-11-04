Ключевые моменты

Бесплатные культурные события Одессы 4–6 ноября — от музыки до кино.

В Литературном музее, филармонии и академии прозвучит хоровая музыка.

В библиотеках и арт-пространствах — выставки, лекции и творческие встречи.

На Одесской киностудии стартует Неделя военного кино.

Кинопоказы

В кинозале Одесской киностудии начнется Неделя военного кино — серия показов, которые заставляют думать, сопереживать и помнить. Это кино не для побега от реальности, а для ее понимания: о тех, кто защищает свободу, и о том, как искусство помогает выдержать войну. Первые показы состоятся в четверг.

Что: Показ фильмов Недели военного кино

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 6 ноября, 16:00

Выставки и художественные встречи

Одесские художники приглашают на вечернее чаепитие на выставке «Вечерком за чайком» в зал Союза художников.

Что: Выставка «Вечерком за чайком»

Где: Греческая, 20, выставочный зал Союза художников

Когда: 4 ноября, 16:00

А в библиотеке на Преображенской состоится «Художественный час с Мирославой Старшевой» — мастер-класс и разговор о поэзии, живописи и о том, как художник находит себя в мире перемен.

Что: Художественный час с Мирославой Старшевой

Где: Преображенская, 35-а, Б-ка филиал №1

Когда: 6 ноября, 15:00

Стены библиотеки Грушевского наполнятся красками — на выставке декора и фолкарта — сплаве традиционного и современного, украинского и одесского, земного и символического. О народных орнаментах будут рассказывать и детям в Арт-пространстве на Европейской.

Что: Выставка декора и фолкарта

Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского

Когда: 5 ноября, 15:00

Лекции и образовательные события

В Библиотеке Грушевского состоится лекция Елены Бачинской «Дыхание несокрушенной Польши в Одессе XIX века» — напоминание об общей истории двух народов, их пути к свободе и достоинству.

Что: Дыхание несокрушенной Польши в Одессе XIX века

Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского

Когда: 4 ноября, 15:00

Музыкальная академия откроет двери для открытого студенческого воркшопа «Расправляя крылья» — пространства, где рождается новая энергия молодого искусства.

Что: Открытый студенческий воркшоп «Расправляя крылья»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малая зала

Когда: 6 ноября, 10:00

Музыкальные события

Вторник продолжится событиями хорового фестиваля. В Литературном музее прозвучат голоса одесских хоров — чистые, возвышенные, полные достоинства. Их пение — это гимн единства, памяти и любви к родному городу.

А в стенах Музыкальной академии молодые исполнители класса валторны докажут, что музыка живет в каждом, кто способен слышать мир сердцем.

В среду фестиваль продолжат новые концерты хоровой музыки — «Хоровые витражи» в Большом зале академии. Они станут своеобразным отражением души украинского пения, его стойкости и красоты.

Разбавит хоровую палитру этих дней грандиозный перформанс «Закаляют марши нас к борьбе» в филармонии — история о мужестве, патриотизме и силе искусства, которое поднимает дух в самые сложные времена.

Что: Концерт одесских хоров

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 4 ноября, 14:00

Что: Концерт студентов класса валторны

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малая зала

Когда: 4 ноября, 15:00

Что: Концерт хоров

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 5 ноября, 16:00

