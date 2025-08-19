Ключевые моменты:

Напомним, авария произошла 18 августа, около 11:00 на перекрестке трассы между Белгород-Днестровским и Старокозачьем.

По информации полиции Одесской области, 52-летняя водительница минивэна Mercedes-Benz выехала с второстепенной дороги на главную и не уступила движение автопоезду Volvo под управлением 42-летнего мужчины.

В результате столкновения водителька и двое ее пассажиров – мужчина и женщина – скончались на месте до приезда скорой помощи. Подросток, находившийся в салоне, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Водитель грузовика не пострадал, тест на алкоголь показал, что он трезв.

Следователи уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

