Ключевые моменты:

Температура морской воды сегодня в Одессе остается комфортной для купания: +22…+23 °C.

Погода жаркая: днем +25…+27 °C, без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе во вторник, 19 августа, останется в пределах 22-23°С, что является комфортным показателем для купания и пляжного отдыха.

Днем в Одессе будет тепло и сухо — температура воздуха составит 25-27°C.

