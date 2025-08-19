Ключевые моменты
- Часть Одессы во вторник, 19 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального и Северного РЭС.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Афанасьева, 36-82,
- Болтенка, 65-92,
- пл. Алексеевская, 11,13,
- Гранитная, 11-134,
- пер. Вокзальный, 5-25,
- пер. Товарный, 5-11.
Работы до 19.00:
- Артиллерийская, 4а,
- Фонтанская двор., 8/8.
Работы до 20.00:
- Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- пер. Гранатный, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- пер. Пограничный, 1-35,
- пер. Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- С 1-6 Садовая, 1-71,
- Нештурхи, 35-55,
- пер. 1-7й Наявный, 1-12,
- Похылая, 1-174,
- Штилева, 22-118,
- Чайкова, 1-71,
- пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Глаубермана,
- Мариупольская, 20-68,
- пер. Квантовый, 1-27,
- Кошица, 1-69,
- Южная дорога, 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Луценко, 1,1а,
- Шептицкого, 1,3,5,
- пер. Одесский, 3-7,
- Малая Садовая, 1-22,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- Керченская, 27-62,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- пер. 1,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Штилева, 2-87,
- Николаевская др., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- спуск Латвийский, 1-27.
Работы до 20.00:
- 38-я, 41-43я, 54-я, 55-я Линии на ж/м,
- Каменотесов, 112-305,
- Республиканская, 226-343,
- Хаджибейская др., 407-515.