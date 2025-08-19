Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы во вторник, 19 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального и Северного РЭС.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Афанасьева, 36-82,
  • Болтенка, 65-92,
  • пл. Алексеевская, 11,13,
  • Гранитная, 11-134,
  • пер. Вокзальный, 5-25,
  • пер. Товарный, 5-11. 
Выбор редакции: Две одесские больницы ввели карантин из-за COVID-19

Работы до 19.00:

  • Артиллерийская, 4а,
  • Фонтанская двор., 8/8. 

Работы до 20.00:

  • Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4г,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • Фунтового, 42-54,
  • пер. Пограничный, 1-35,
  • пер. Малиновский, 7. 

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • С 1-6 Садовая, 1-71,
  • Нештурхи, 35-55,
  • пер. 1-7й Наявный, 1-12,
  • Похылая, 1-174,
  • Штилева, 22-118,
  • Чайкова, 1-71,
  • пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Глаубермана,
  • Мариупольская, 20-68,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • Кошица, 1-69,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Луценко, 1,1а,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • Керченская, 27-62,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • пер. 1,3й Керченский, 3-11,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Штилева, 2-87,
  • Николаевская др., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • спуск Латвийский, 1-27. 

Работы до 20.00:

  • 38-я, 41-43я, 54-я, 55-я Линии на ж/м,
  • Каменотесов, 112-305,
  • Республиканская, 226-343,
  • Хаджибейская др., 407-515.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме