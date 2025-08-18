Ключевые моменты:
- На трассе Одесса – Рени произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
- В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.
- На перекрестке Белгород-Днестровский-Старокозачье затруднено движение транспорта.
По информации полиции Одесской области, происшествие случилось на перекрёстке возле населённого пункта Старокозачье. Движение на участке дороги затруднено, организовано реверсное регулирование транспорта.
На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Полиция обращается к водителям с просьбой учитывать ситуацию на трассе, соблюдать правила дорожного движения и быть максимально внимательными за рулём.
