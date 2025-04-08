Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 47-летняя жительница Плахтиевской громады за рулем «Chevrolet», двигаясь в сторону поселка Сарата, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Mercedes-Benz» с полуприцепом.

В результате аварии тяжелые травмы получила женщина-водитель, она была госпитализирована, но в больнице скончалась.

51-летнего водителя грузовика проверят на состояние опьянения. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана правовая квалификация.

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