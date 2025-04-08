дтп возле Сараты
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 47-летняя жительница Плахтиевской громады за рулем «Chevrolet», двигаясь в сторону поселка Сарата, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Mercedes-Benz» с полуприцепом.

В результате аварии тяжелые травмы получила женщина-водитель, она была госпитализирована, но в больнице скончалась.

дтп возле Сараты

51-летнего водителя грузовика проверят на состояние опьянения. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана правовая квалификация. 

Читайте также: В Одессе угодили в ДТП сразу пять легковушек (фото)

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме