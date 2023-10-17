В Одессе открыли новое отделение для реабилитации военных: в чем его особенность

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В отделении есть операционный блок, палаты, залы и кабинеты медицинской реабилитации, оснащенные современным медицинским и реабилитационным оборудованием. К работе привлекается целая команда, которая обеспечивает комплексную физическую и психологическую реабилитацию.

При необходимости помощь пациентам оказывают специалисты по реконструктивной хирургии и врачи физической реабилитации, занимающиеся непосредственно восстановлением функций организма. Также проводится психологическая реабилитация и используются технологии биомедицинской инженерии.

Стоит также отметить, что ГКБ №10 плодотворно сотрудничает с кафедрой физической реабилитации, спортивной медицины и физического воспитания Одесского национального медуниверситета.

«Специалисты кафедры предоставляют организационно-методическое сопровождение, а больница является клинической базой для подготовки в современных условиях будущих специалистов по реабилитации. Вместе мы внедряем в медицинскую практику современные техники лечения и реабилитации, а также совместно разрабатываем новые методы», — отметил завотделением реабилитации и реконструктивной хирургии ГКБ №10 Василий Рыбак.

При участии общественных и спортивных объединений, которые занимаются людьми с инвалидностью, в реабилитационную программу активно интегрируется адаптивный спорт, в частности баскетбол и настольный теннис на колясках.

Где в Одесской области можно пройти реабилитацию бесплатно

Сейчас в Одесской области военные и гражданские могут бесплатно пройти стационарную реабилитацию в четырех медучреждениях, три из них находятся в Одессе:

КУ «Городская клиническая инфекционная больница»

КУ «Городская клиническая больница №1»

КНП «Родильный дом №5»

КП «Балтская многопрофильная больница» (Балта)

До конца 2023 года такая помощь станет доступной и в остальных больницах соответствующего уровня, сообщили в Одесской обладминистрации.

Стационарная реабилитационная услуга по одному направлению реабилитации должна длиться минимум 14 дней с продолжительностью процедур от трех часов в день. По двум направлениям и более — более 21 дня. Амбулаторная реабилитация предусматривает более 14 дней интенсивных занятий, которые должны длиться более часа в сутки.

Каждый пациент в зависимости от тяжести травмы может получить от 2 до 8 реабилитационных циклов в течение года.

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