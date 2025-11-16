Ключевые моменты:

Одесская область получит более 237 млн грн на восстановление после атак.

40 млн грн пойдут в областной бюджет, 197,18 млн грн – громадам.

Дополнительные средства предназначены для восстановления инфраструктуры, безопасности и критически важных предприятий.

Всего правительство выделило около 1 млрд грн для девяти прифронтовых областей и 93 громад.

По его данным, Одесский регион получит 40 млн грн, а 43 громады области – 197,18 млн грн. Общая сумма поддержки превышает 237 млн гривен.

По словам Кипера, дополнительные средства позволят оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру, усиливать безопасность и обеспечивать работу критически важных предприятий.

«Это важная помощь для регионов, которые находятся под постоянными атаками. Спасибо Президенту Украины, Правительству и Министерству развития громад и территорий за системное внимание к восстановлению регионов и поддержку наших громад», – подчеркнул глава ОГА.

Как стало известно, правительство выделило около 1 млрд грн для девяти прифронтовых областей и 93 громад. Из этой суммы 360 млн грн направят в областные бюджеты, еще 576,6 млн грн – громадам в зонах активных или потенциальных боевых действий.

