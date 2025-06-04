«Еще одна хорошая новость. Наши воины, наши Герои, сегодня вернулись в бассейн «Динамо» для реабилитации. Это важный шаг в поддержке наших защитников. Вместе делаем все возможное для их комфортного возвращения в мирную жизнь. Спасибо всем за сотрудничество», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также сообщается, что для участия в программе реабилитации ветераны могут обращаться в муниципальный «Хаб Ветеран», где будут предоставлены подробные сведения о записи и расписании занятий.

Как сообщалось ранее, из-за сокращения финансовой поддержки со стороны Одесской областной военной администрации физкультурно-спортивного общества «Динамо» и его детско-юношеских спортшкол ФСО приняло решение о приостановлении предоставления услуг.

К мэру Одессы обратились с просьбой посодействовать возобновлению тренировки детей и реабилитации ветеранов на базе «Динамо».

Во вторник, 3 июня, тренировочный процесс был возобновлен, и для детей провели три занятия.

Фото пресс-службы Одесского горсовета