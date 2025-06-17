Ключевые моменты

Рано утром 17 июня Российская Федерация атаковала Украину ударными дронами и ракетами.

В Одессе главной целью агрессоров стал центр города. Разрушены и повреждены множество домов, пострадали люди.

Среди целей врага оказались детский инклюзивный центр, где проводили реабилитацию детей с особыми потребностями и детский сад. Центр полностью разрушен.

В Одессе дрон попал в инклюзивный центр, где реабилитировали детей

Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Одессы Геннадий Труханов. Также мэр опубликовал фотографии, на которых видно, что здание учреждения, где проводилась реабилитация больных и требующих особого внимания специалистов детей, полностью разрушено.

“Попадание в наш инклюзивный центр, нашу гордость, место, где работали с детьми с особенностями психофизического развития. Туда, где проводили канистерапию. К счастью, здесь никто из людей не пострадал”, — написал городской голова в своем телеграм-канале.

Также повреждения получило здание детского сада, расположенного рядом.

Сильно пострадали и жилые дома, расположенные на границе исторического центра Одессы и Молдаванки.

На месте работают экстренные службы, после чего коммунальщики приступят к ликвидации последствий. Будет развернут оперативный штаб для координации помощи и восстановления.

Справка ОЖ

Инклюзивный ресурсный центр был торжественно открыт в 2019 году. До того как его разрушили россияне, там помогали детям с особыми потребностями получать образование. Работали специалисты, были оборудованы кабинеты логопеда, психолога, дефектолога и зал ЛФК. Семьи детей получали поддержку на всех этапах обучения.

В Центре обучали специалистов и проводит образовательные мероприятия. При нем действовала Школа правильного питания для детей с особыми потребностями.

Обновлено

Телеграмм-канал «Одесской Жизни» опубликовал комментарий Елены Буйневич, главы Департамента образования и науки Одесского городского совета. По ее словам, в разрушенном здании Центра погибли животные:

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала кадры последствий утренней атаки российских беспилотников по историческому центру Одессы.