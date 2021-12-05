Трамвайные истории Одессы: краевед презентовал уникальное издание

«Трамвайные истории Одессы»: от конки до электрического трамвая. Что такое трамвайный билет прошлого и что он из себя представлял? Как выглядели старинные рельсы, по которым двигалась конка, паровой трамвай «Ванька головатый», а потом и электрические вагоны? Что такое «бельгийские остановки» и чем они ценны для Одессы сегодня?

Вся история одесского трамвая собрана теперь в одной книге

На эти и множество других вопросов можно получить ответы благодаря вышедшей в свет книге одесского краеведа, педагога, геолога, автора книг об Одессе Дмитрия Жданова.

Материал для издания собирался с 2013 года, и книга получилась поистине уникальной. Уже хотя бы потому, что здесь впервые собраны воедино исторические сведения об одесском трамвае и обо всем том, что с ним связано. А сведения эти отыскивались буквально по крупицам. Как рассказывает сам Дмитрий, «иногда даже пара строк из старой газеты» становилась ценной информацией.

Книга иллюстрирована историческими фотографиями. Большинство их — из личной коллекции Дмитрия Жданова, которая тоже собиралась по крупицам.

Без трамвая Одесса выглядела бы совсем иначе

— Если б не трамвай, Одесса сегодня выглядела бы совсем иначе. Он стал градообразующим для города, — так началась презентация книги.

Презентация прошла в Одесской областной универсальной научной библиотеке им. М.Грушевского, и те, кто стал ее участниками приветствовали появление такого издания аплодисментами.

Книга вобрала себя всю историю одесского трамвая, пошагово раскрывая «секреты» его появления на улицах города. А это и «грабительский контракт» с бельгийцами, и рассказ о первых трамвайных вагонах с порой невероятно дорогой стоимостью проезда, и понятие «трамвайная архитектура города».

Об одесских бельгийских остановках — в деталях и фотографиях

А еще новое издание — это печально-увлекательный рассказ о жизни знаменитых бельгийских остановок, которые история донесла до наших дней. Ну как, например, не подивится такому факту, что Одесса — единственный город в мире, где остановочные комплексы становились… жилыми домами?!

Кстати, в качестве «бонуса» в конце книги приведен полный список с фотографиями всех сохранившихся на сегодняшний день в Одессе бельгийских остановок…

Где можно приобрести книгу? Как рассказывает Дмитрий, она есть в нашей «Книгарні-кав’ярні», магазине «Одесская книга», во Всемирном клубе одесситов. Кроме того, книгу можно прибрести у самого автора, обратившись к нему «в личку» через Facebook.

Книга представлена в нескольких библиотеках города, станет она экспонатом и Одесского музея электротранспорта.

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