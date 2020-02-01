В память об одесской конке: рельс из позапрошлого века «работает» перилами невзрачной лестницы

Каждый раз поражаешься: чего только не встретишь в Одессе, с чем только не столкнешься!

Мы на конечной остановке одесских трамваев, именуемой «Херсонский сквер». По причине капремонта улиц Софиевской и спуска Маринеско многие трамваи не курсируют, потому здесь сейчас — почти затишье. Кстати, обратим внимание на сам остановочный павильон. Как сообщает издание «Пассажирский транспорт», это самый большой в Одессе павильон «вокзального» типа с сохранившейся эмблемой «Бельгийского общества» в виде переплетенных букв «О» и «Т».

А теперь обратим внимание на невзрачную обшарпанную лесенку, которая находится за «спиной» этого исторического павильона. Всего шестнадцать ступенек. Интересует нас, впрочем, не столько лестница, сколько ее перила. Она сделаны из… трамвайных рельсов.

Конечно, любопытен уже сам этот факт. При этом, как это зачастую бывает, одесситы, которые преодолевают эти 16 ступенек, порой не обращают внимания на эти перила и их «происхождение». Когда я фотографировала раритет, убедилась в этом: спускающаяся по лестнице одесситка, увидев мое пристальное внимание к перилам, присмотрелась к ним и сказала, что вот, мол, проходит здесь почти каждый день, а только впервые обратила внимание, из чего они «сделаны».

Но и это еще не все. И о раритете я — не зря. Если присмотреться к перилам, то на одном из них можно разглядеть маркировку и прочесть: «ANGLEUR 1895». Angleur — это район бельгийского города Льеж, где находился завод по производству рельсов. То есть, перила у нас, получается, не простые, и не просто из рельсов, а из самых что ни на есть исторических рельсов! Более того, это еще и «памятник» одесской конке! То есть, по этим рельсам сама госпожа одесская трамвайная история проезжала.

Впрочем, чему удивляться? На просторах Интернета мне встретилась информация, что старые рельсы часто использовались даже в качестве опор для балконов в жилых домах…

Что же до рельса, о котором мы рассказываем, ставшим перилами на старой маленькой лестнице, то, как сообщает одесский краевед, геолог Дмитрий Жданов, на сегодняшний день, «единственный доступный для туристов артефакт, связанный с конными железными дорогами, — это кусок рельса с клеймом бельгийского завода в Льеже и датой 1895 год. Сейчас этот артефакт служит перилами для лестницы в районе Херсонского спуска».

В связи с чем я вот думаю: может, рельсу-раритету все же место в Одесском музее электротранспорта?..

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