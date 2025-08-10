В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов проведет вас по знаменитой Малой Арнаутской улице. Она как большинство одесских улиц наполнена интересными историями и фактами, которые она тщательно хранит.

Слова Великого комбинатора, что всю контрабанду делают именно здесь, уже почти сто лет отличают ее от других и придают шарма и загадочности.

Из этого видео вы узнаете:

Почему одна из Арнаутских Великая, а другая — Малая?

Кто такие сами арнауты?

Зачем в рецепте контрабандного кофе кирпич?

Где в Одессе получали Ливайс?

Почему Малая и кто такие арнауты?

Улица появилась на карте города в 1831 году на месте арнаутского хутора. Арнауты — это этнические албанцы-христиане, которые не хотели принимать ислам после захвата Балкан турками и эмигрировали в Северное Причерноморье. Параллельно с ней пролегает Большая Арнаутская. Существует много легенд, почему одна из них Большая, а другая Малая, хотя они одинаковы по ширине и длине.

Ответ прост: изначально Большая Арнаутская была вдвое длиннее. Когда граница порто-франко разделила ее пополам, нижнюю часть стали называть Разумовской, а верхняя сохранила свое название.

Столица контрафакта

Малая Арнаутская имела уникальное расположение: на одинаковом расстоянии от Старого базара, где покупатели разбирались в качестве, и от Привоза, где крестьяне с деньгами слышали о заморских чудесах, но не очень в них разбирались. Именно на этих крестьян и было нацелено массовое производство подделок.

Здесь подделывали все: от шоколада и шампанского до слабительного. Но самым выгодным было производство фальшивого чая и кофе. Чайную заварку и кофейную гущу скупали в трактирах, сушили, а затем «улучшали». В чай для цвета добавляли луковую шелуху, для крепости — перец, а для аромата — дешевые духи. В молотый кофе для веса подмешивали цикорий, перец и красную кирпичную крошку.

Самой яркой аферой были карманные часы. Интеллигентный юноша, представлявшийся ограбленным студентом, продавал за полцены «французские» часы, которые якобы чудом уцелели. Часы имели хороший вид и исправно тикали. Но после того, как завод заканчивался, они останавливались навсегда, ведь большинство деталей механизма было выточено из дерева.

Советская эпоха: фарцовка и «кантеры»

В советское время центром фарцовки была гостиница «Черное море» (бывший «Интурист»). Здесь скупали у иностранцев дефицит — джинсы, косметику, сигареты — и перепродавали по заоблачным ценам. Когда средняя зарплата составляла 120-140 рублей, джинсы «Levi’s» стоили 200, а косметический набор мог достигать 500 рублей.

Неподалеку, на этой же улице, Яков Кантер открыл свой маленький заводик. Хотя в Одессе было с два десятка фабрик, выпускавших весы, именно его имя стало нарицательным названием для пружинных портативных весов. Любая уважающая себя хозяйка шла на Привоз со своим маленьким «кантером», чтобы проверить вес купленного товара.

Знаменитые жители и дух улицы

На Малой Арнаутской родились и жили многие известные люди. Здесь появился на свет Зеев Жаботинский, выдающийся еврейский литератор. В доме №40 жил Осип Шор, ставший прототипом Остапа Бендера.

В начале улицы чудом сохранились одноэтажные дома типовой застройки первой половины XIX века, скаты крыш которых направлены во двор для сбора дождевой воды в цистерны. И хотя время и прогресс не остановить, в этих уютных двориках неизменным остается главное — их жители, носители несокрушимого одесского духа, полного юмора, изобретательности и гостеприимства.

Читайте также: