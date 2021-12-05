«Люди Х» из Одессы: кто они такие и кому они помогают?

Пандемия коронавируса прибавила работы многим благотворительным организациям. При этом других проблем, к сожалению, меньше не стало. По-прежнему есть те, кто нуждается в базовых вещах — продуктах, одежде, средствах гигиены. И есть те, кто готов помогать. Сегодня, 5 декабря, отмечается Всемирный день волонтера и «Одесская жизнь» расскажет вам о «Людях Икс».

Как в Одессе появились «Люди Х»?

Чуть более года назад «Люди Икс» официально зарегистрировались как благотворительный фонд. Руководит им Ольга Печужева. Но до этого организация работала несколько лет как волонтерское движение.

— После того как я стала мамой, у меня собралось много детских вещей. Как-то наткнулась на объявление о том, что детский дом нуждается в помощи. Я отреагировала и кинула клич по друзьям. Оказалось, что люди откликаются. Это было очень приятно. Мы собрали вещи, каждую из них перестирали, перегладили. Некоторые привезли игрушки. Мы все упаковали, загрузили в машину и поехали. После этого я начала интересоваться, какая и кому нужна помощь. И все закрутилось. Сначала мы стали курировать интернаты в Одессе. Убедившись в том, что дети в городе не так плохо себя чувствуют, занялись областными интернатами, детскими домами, приютами. Сюда дяди-меценаты не так часто доезжают.

С тех пор Ольга вместе со своей командой колесит по селам и райцентрам, собирает продукты питания, подарочные наборы, одежду, обувь, средства гигиены и не только. Со временем стали поступать и обращения от семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Кому помогает благотворительный фонд?

Среди подопечных фонда — дети-сироты, многодетные семьи, дети с тяжелыми заболеваниями, инвалиды, пожилые люди, одинокие матери и отцы. Все те, кто оказался в тяжелой ситуации.

— Ситуацию, когда ребенок попадает в беду, можно предотвратить. Маму, которую папа избивает, стоит поместить в центр матери и ребенка на какое-то время, чтобы она окрепла, помочь ей найти работу, наладить жизнь. Возможно тогда папа маму не добьет, и ребенок не окажется в детдоме, — считает Печужева. — Бывает и такое, что мама пьет. Тогда необходимо подключить соответствующие службы, помочь ей психологически. Случается и так, что отец остался один, так как мама умерла. А ему нужно работать, чтоб обеспечить детей. Как тут разорваться, если нет бабушек и дедушек? Такие люди тоже нуждаются в помощи.

Ранее мы рассказывали о том, как связаться с волонтерами в Одессе.

Работа на чудеса

Фонд находится по адресу улица Академика Филатова, 70/1. Здесь волонтеры принимают помощь, сортируют одежду, игрушки, постельное белье, средства гигиены, общаются с подопечными.

— Человек приходит к нам с проблемой, мы стараемся максимально решить ее. Нужно одеть — одеваем, нужны продукты — кидаем клич, нужны памперсы — выдаем. Бывает такое, что наступает время выписки мамы из роддома, а в доме ничего нет. Тогда мы собираем все с нуля — от кроватки до молокоотсосов, — рассказывает руководитель фонда.

Ольга признается, что на волонтерскую работу ее вдохновляют результаты. Так, например, одна из чудесных историй произошла с малышкой Ангелиной, которая родилась с ужасной патологией мочевого пузыря — он был снаружи. В семье не было средств даже на оплату анализов. Началось с того, что «Люди Икс» организовали сбор денег на поездку в Киев для консультации, так как в Одессе помочь не могли. В итоге удалось собрать необходимую сумму на операцию в Сербии.

— Мы проделали огромную работу по поиску необходимого специалиста. Собрали пакет документов, перевели их, заверили. Писали письма в клинику, вели диалог с врачом. Он согласился взять девочку. Операция стоила 10 тысяч евро. К этой сумме добавлялись расходы на перелет, реабилитацию, проживание мамы. Операция прошла успешно. Сейчас ребенок радуется жизни. То есть с одного обращения мы реально собрали на самолет. Такое очень вдохновляет.

Небезразличные люди

«Люди Икс» работают и с разными государственными и административными организациями социальной направленности.

— «Люди Икс» небезразличны по отношению к детям и семьям, которые живут на грани бедности, — рассказывает Анна Войченко, руководитель отделения социальной работы Центра предоставления социальных услуг Николаевского сельского совета. — Мы начинали сотрудничать с ними еще на этапе волонтерского движения. Они помогают нашим детям и семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.Собирают одежду, обувь, памперсы, средства гигиены, подарки к новогодним праздникам, ко Дню святого Николая. Также в этом году организовали пасхальную корзину с продуктами питания и сладостями. Еще помогали с канцелярией, рюкзаками и одеждой

к 1 сентября.

— Когда бы я ни обратилась к «Людям Икс» за помощью, они всегда отзываются, — рассказывает волонтер из Великой Михайловки Алена Иванова. — Старикам привозили продуктовые наборы, инвалидам — коляски, памперсы. Приезжали в семьи и в зависимости от потребностей помогали продуктами, вещами, игрушками. В прошлом году ко Дню святого Николая приготовили подарки детям-инвалидам, многодетным семьям, семьям атошников. Сейчас они опекают девочку с онкологией.

Недавно благотворительный фонд подписал меморандум о сотрудничестве с областной социальной службой. Это даст возможность расширить зону деятельности и побывать в тех регионах, куда еще волонтеры не добирались.

Как стать волшебником?

Сейчас «Люди Икс» проводят новогодний марафон — собирают персональные подарки для деток. Для этого составили таблицу с указанием данных ребят и их желаний.

— Есть дети, которые даже не знают, что такое торт ко дню рождения, что такое новая одежда, — говорит Ольга. — Мы собираем письма детей, в которых они пишут о своих желаниях. Некоторые мечтают о мягкой игрушке. Есть те, кто просит теплую обувь. То есть ребенок мечтает о том, чтоб ноги не промокали. Есть и те, кто хочет те же модные вещи, что и у сверстников.

Каждый может присоединиться к акции и сотворить новогоднее чудо для ребенка. С желаниями детей можно ознакомиться на странице фонда в Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/945402198961373/.

Сбор подарков — до 15 декабря.

Привозите их по адресу: ул. Академика Филатова, 70/1 или отправляйте «Новой почтой» на отделение №58 Ольге Печужевой.

Задать вопросы и предложить помощь можно по телефону (067) 782-99-83, а также на сайте проекта ludix.com.ua и на страницах в соцсетях.

Фото: Марина Анимуцкая, Ольга Печужева, Анна Войченко, Алена Иванова

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