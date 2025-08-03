В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов приглашает на прогулку по части одесского побережья от 10 станции до мыса Большой Фонтан, возвышающегося сразу за 16 станцией.

Из этого видео вы узнаете:

Что должно быть в комнате, чтобы она была «с видом на море»?

Что на Фонтане считалось особым шиком?

Где находилось логово фонтанских шулеров?

Сколько пляжного песка съедает море?

Исторические корни района

«Чайка», «Золотой берег» — это лишь отдельные названия районов знаменитого курорта. На месте современного курорта всегда существовали небольшие поселки, которые появлялись вокруг мощных источников качественной пресной воды. Большой фонтан — самый мощный источник мягкой и вкусной пресной воды, который утолял жажду одесситов до окончания строительства водопровода из Днестра.

Именно вода из этих источников создала несколько больших балок на 10 и 16 станциях Большого фонтана, по которым отдыхающие могли подойти к морю. Так здесь с середины 19 века возле хуторов стали появляться летние дачи одесситов.

Расцвет курортной местности

Всплеск популярности курортной местности начался в 1882 году, когда сюда проложили рельсы сначала парового, а затем электрического трамвая. Именно тогдашние риелторы придумали громкие названия дачных участков вроде «Новой Швейцарии» и «Золотого берега». Курорт был настолько популярным, что в конце 19 века здесь открылся любительский театр, который впоследствии стал профессиональным театром Сергеева по фамилии главного режиссера.

Советская эпоха и курортные романы

Еще до Второй мировой в бывших летних домах зажиточных горожан здесь открыли множество санаториев, домов отдыха и пионерских лагерей. Расцвет пляжа Большого фонтана пришелся на конец 70-х — начало 80-х, когда здесь построили берегозащитные сооружения.

Путевки на отдых распределяли по месту работы и обычно их выделяли только на одного работника без семьи. Те отдыхающие, которым не хватало путевок, снимали жилье у частников — чем ближе к морю, тем дороже. В те времена возникла шутка, что если на стене в арендованном шалаше висит репродукция Айвазовского, то он автоматически считается «с видом на море».

Фонтанские шулеры

Именно на пляжах Большого фонтана орудовали карточные шулеры. Они прекрасно разбирались в психологии, опытный глаз шулера сразу находил будущую жертву с деньгами и выманивал все деньги, которые тот долго собирал на желанный отпуск. Самый известный из шулеров — Анатолий Барбакау по прозвищу «Нос», который после тюрьмы написал несколько книг о шулерских приемах.

Золотые времена морского сообщения

До середины 90-х до Золотого берега можно было добраться на прогулочном катере. Особым шиком считалось рано утром на Морвокзале сесть на катер и за час-полтора доплестись до 16 станции Фонтана, напляжиться здесь вволю, а вечером на трамвайчике добраться до центра города.

Современный Большой фонтан

Одна из главных проблем пляжей — ежегодная потеря до пяти процентов намытого песка. Самой удачной реконструкцией стала реконструкция Набережной 16 станции, открытая 14 лет назад.

Пляжи Большого фонтана — это около 3 километров теплого песка и волшебного моря. Сегодня здесь есть отели класса люкс и множество кафе и ресторанчиков. За последние 10-15 лет открылось очень много современных отелей, где цена соответствует качеству.

Большой фонтан остается одним из самых уютных и романтичных уголков Одессы, где история переплетается с современностью, а морской воздух до сих пор делает людей настоящими отдыхающими.

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