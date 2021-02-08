Незнакомая Одесса: встретились конка с трамваем

Известный факт: однажды одесскую конку сменил одесский трамвай. Но был период, когда на одесских улицах можно было увидеть оба этих вида транспорта.

Интереснейшую открытку опубликовал на своей странице в Facebook одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов.

Мы видим запечатленный редкий момент: это вид Одессы с угла Тираспольской и Нежинской улиц. И что же мы видим? Трамвайную станцию (заметьте, как именовалась остановка!), на которой встретились две одесские транспортные эпохи: и конка, и трамвай. Настоящий раритет, наглядно демонстрирующий страницу истории одесского трамвая.

Кстати, что осталось в Одессе в память о конке? Как в свое время рассказал нам Дмитрий Жданов, единственным доступным для нас с вами артефактом, связанным с конными железными дорогами, служит кусок рельсы с клеймом бельгийского завода в Льеже и датой «1895 год».

С ним, стати, может познакомиться каждый: исторический рельс сегодня «работает» перилами невзрачной лестницы в районе Херсонского спуска.

Фото: Facebook Дмитрия Жданова

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