«Читай!»: у одесской «Книгарні-кав’ярні» – юбилей

Оказывается, собирать личную библиотеку снова вошло в «моду», оказывается, многие люди тянутся к украинской книге, оказывается, призыв «Читай!» нисколько не устарел, а, наоборот, только набирает новые обороты. Обо всем этом я узнала, побывав в гостях у Галины Дольник – гостеприимной хозяйки одесской «Книгарні-кав’ярні» на улице Екатерининской, 77. У «Книгарні» – юбилей. Ей исполняется 10 лет. Впрочем, с датами не все так просто…

Вдохнуть особую атмосферу

Здесь у дерева расположились три известных украинских казачка – мультяшные и развеселые, рядом – недавно открывшийся украинский народный дворик, а справа от него – вход в… магазин? Кафе? Место отдыха и уюта? Если об отдыхе и особом уюте – то очень точно. Но особенном – духовно наполненном и по-хорошему насыщенном. Запах новых книг удивительно сочетается с ароматом свежеприготовленного кофе, а каждого входящего встречают с улыбкой.

Десять лет создается это особая атмосфера на улице Екатерининской. Впрочем, знакомством читателя с книгой, ее популяризацией и распространением Галина Дольник занимается в Одессе более 20-ти лет. Как сама рассказывает, это ее уже пятая локация в Одессе. А еще она пишет по поводу юбилея особые слова: «Есть искусство продавать украинскую книгу в Одессе, и я верно и самоотверженно ему служу. Спасибо, Одесса!».

Спасибо, Галина!

Спасибо, Галина Дольник!.. Поздравить и поблагодарить от имени Одесской областной универсальной научной библиотеки имени Михаила Грушевского (ООУНБ) пришла заведующая отделом ООУНБ Ольга Нагорнюк.

Галина – настоящий популяризатор украинской книги! Спасибо ей огромное! Вот уж, в самом деле, большой знаток всех книжных новинок, выходящих во всей Украине. И ее знают практически все издатели нашей страны. А как она умеет порекомендовать книгу! Ну а обстановка, которая здесь царит, так это особый разговор: всегда тепло, уютно и необыкновенно приятно,

– говорит Ольга.

А что говорят другие? Приглядитесь к столикам, за которым вы пьете здесь кофе. Там, под стеклом, собраны особые благодарности от посетителей, написанные от души на обыкновенных салфетках. Многие признаются, что, попав сюда, открыли для себя особый мир, кто-то пишет, что теперь станет постоянным посетителем «Книгарні-кав’ярні», ну а тема «вы – лучшие!» встречается постоянно.

– Вероятно, вам попадаются «случайные люди». А есть такие, для кого вы стали «постоянным адресом»?

– Да, конечно. Есть у нас и своя первая «золотая сотня» посетителей, и те, кто захаживает время от времени. Есть особые «золотые» клиенты. Например, один одессит, строитель, уже в течение двадцати лет – постоянный посетитель всех моих книжных локаций.

И «случайные люди», как вы сказали, часто становятся «постоянными». Бывает по-разному. Но никакие гаджеты не заменят «живую книгу». И я теперь уже точно могу сказать, собственный опыт подсказывает: собирать личную домашнюю библиотеку – снова «в моде». И еще: не перевелись настоящие библиоманы, причем, многие из них – очень молодые люди. Это радует.

– А что печалит?

– И печалит многое. Многие издательства закрываются. Это очень и очень болезненный момент. Времена локдауна, как вы сами понимаете, не смогли не сказаться на моей работе: мы были долгое время закрыты.

Такой огромный книжный рынок

Книжные полки так и манят. К каждой книге хочется прикоснуться, дотянуться до нее, открыть… Как же идет отбор тех «самых-самых» книг, к которым потянется читатель, которую он захочет приобрести, полистав перед этим, сидя за столиком?

Конечно же, я не могу отобрать «все». Это ведь бизнес. Очень часто я работаю с заказами наших посетителей; изучение новинок, которые выпускают издательства – ежечасная кропотливая работа… Ну, например, я не работаю с юридическими издательствами, теми, кто издает экономическую, религиозную (за редким исключением), учебную литературу. А вот то, что называется внеклассным чтением – это мое!

– говорит Галина Дольник.

Книжный рынок, как отмечает моя собеседница, – дело сложное. Часто ведь получается так, что на «первом месте» все равно будет кусок мяса, а не книга:

И тут надо очень и очень настойчиво работать, по-настоящему популяризировать книгу. Ну вот, к примеру, очень простой пример: проходит фестиваль, при нем – ярмарка. Какие-нибудь кондитерское изделие стоит 60 гривен, и детская книжка у меня на лотке – столько же. Женщина с ребенком, который просит купить книжку, спрашивает меня: «Ну почему же так дорого?». Можно ведь и промолчать (по принципу «не хочешь – не бери»), а можно и пояснить молодой маме, в чем именно заключается ценность книги для ее ребенка. Я же говорю – это кропотливая работа. И, к счастью, Одесса – и в самом деле читающий город. Этот вывод я сделала уже давно, и это замечательно.

– А книги у вас все же считаются дорогими – в смысле цены?

– Нет! Можете сравнить цены, например, с теми изданиями, которые продаются через интернет. Но это ведь бизнес, и я следую бизнес-плану; есть четкое понятие «ценовая политика», плата аренды, налоги и многое другое. Книга у нас стоит ровно столько, сколько «дешевле уже нельзя».

Будет ли урожай?

– Юбилей – есть юбилей, вы получаете поздравления, пожелания. А вот сами что бы вы пожелали своей «Книгарні-кав’ярні»?

– Конечно же, побольше посетителей-клиентов – тех, кто истинно любит украинскую книгу, кто стремится к ней. И могу сказать по собственному опыту: такой интерес есть, и он растет. Появилась целая плеяда украинских прозаиков и поэтов, на которых «идут», чьи книги хотят читать. Люди стремятся попасть на их презентации, открыть для себя их новое творение.

Все больше людей хотят читать зарубежную литературу на украинском языке. Ну а «Книгарня» – это тот островок, где можно открыть для себя нового автора, познакомиться с еще одним изданием уже известного.

– Но ведь заказывая книгу в том или ином издательстве, вы порой и рискуете. Ее могут не купить, пройти мимо. Проще говоря, она может не стать товаром. Что вы, как посредник между издателем и читателем, ощущаете при этом?

– Прежде всего, ко всему надо относиться с мудростью… Ну и помнить главное: это книжный рынок, это бизнес. Следовательно, риск. Все ведь, в общем, очень понятно: когда фермер засевает поле, у него не бывает полной гарантии, что он получит урожай…

Богатого вам урожая, хозяйка «Книгарні-кав’ярні» Галина Дольник!

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