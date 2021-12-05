В Одессе помогают генерировать COVID-сертификаты прямо в центрах вакцинации

Расположены такие точки при пунктах вакцинации. Не все люди могут разобраться, как работает приложение ДИЯ в смартфоне, а без этого не сгенерировать COVID-сертификат. В таких случаях на помощь и приходит оффлайн поддержка.

Теперь сгенерировать ковид-сертификат помогут прямо в пункте вакцинации

По все стране открылось уже более 900 таких точек. Об этом рассказал руководитель направления по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

Заработали такие стационарные представительства ДИИ и в Одессе.

Начальник управления цифрового развития Одесской ОГА Станислав Николайчук сообщил, что сейчас получить консультацию и помощь с генерацией COVID-сертификата можно во всех центрах вакцинации, а еще в ЦНАПах.

Актуальный список центров вакцинации можно найти на страничке облздрава в Facebook: https://www.facebook.com/odzdrav/posts/1184682711957268

Как сообщили в ведомстве, в среднем за день работы каждого прививочного пункта пациенты обращаются за помощью с получением сертификатов от 15 до 60 раз. А в выходные и того больше – число обращений доходит до 85.

Напомним, что в Одессе обновился список адресов центров вакцинации от коронавируса.

За прошелшие сутки COVID-19 в Одесском регионе заразились 440 человек, 4 умерли.

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