Незнакомая Одесса: как выглядели давние трамвайные билеты (фото)

Трамвайный билет, трамвайный талон, абонемент, проездной-постоянный-сервисный… Благодаря одесскому краеведу, автору книг об Одессе Дмитрию Жданову мы можем полюбоваться уникальными артефактами – билетами на конку и трамвай из «раньшего времени» города.

Большой знаток истории Одессы Дмитрий Жданов знает об истории одесского трамвая, кажется, все. А недавно он опубликовал на своей странице в Facebook фотографии билетиков, дающих право на проезд в конке и трамвае – и дореволюционных лет, и более позднего периода.

Как рассказал краевед, в 1880 году в Одессе появилась конка. И хотя ее предполагалось использовать для перевозки грузов в порт, основной ее функцией стала перевозка пассажиров. Стоимость проезда – 5 копеек, сумма по тем временам немалая. Ну а проезд на дачи в курортную зону обходился в целых 10 копеек.

А позже и одесский трамвай въехал в историю города. Трамваи следовали строго по расписанию, с половины седьмого утра до девяти часов вечера. На трамвайных билетах печаталась схема движения всех трамвайных маршрутов города. Вскоре появились и так называемые постоянные билеты – «проездные». Они были именными.

Теперь мы имеем возможность и увидеть, как выглядели эти билеты, талоны, абонементы: еще одно прикосновение к истории города.

Напомним, недавно «Одесская жизнь» рассказывала об одной уникальной открытке, на которой изображен поистине исторический момент: конка и трамвай изображены вместе.

Также Дмитрий Жданов рассказывал, что единственным доступным для нас с вами одесским артефактом, связанным с конными железными дорогами, служит кусок рельсы с клеймом бельгийского завода в Льеже и датой «1895 год». С ним, стати, можно познакомиться каждому из нас: исторический рельс сегодня «работает» перилами невзрачной лестницы в районе Херсонского спуска.

Фото: Facebook-страница Дмитрия Жданова