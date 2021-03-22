Незнакомая Одесса: Глухой мост, уникальные рельсы и страшный потоп 1908 года (фото)

Глухой мост – знаковое место в Одессе уже хотя бы потому, что под ним проходит известный «камышовый трамвай», то есть, трамвай 20-го маршрута. Одесский краевед, геолог, педагог Дмитрий Жданов рассказал и показал фотографии одного одесского бедствия, случившегося в районе Глухого моста в далеком 1908 году.

Глухой мост – пример того, как «народное» название стало официальным. Глухим его называли издавна. В 2019 году топонимическая комиссия приняла решение дать мосту, который соединяет улицы Балковскую и Одария, название Глухой мост.

Собственно, Глухой мост – это небольшой тоннель для трамваев «камышового» маршрута, проложенный под железнодорожной насыпью. Появился он при прокладке линии парового трамвая, более известного нам как «Ванька головатый», который следовал к Хаджибейскому лиману.

Как обращает наше внимание Дмитрий Жданов, перед и под мостом нам встречается настоящая достопримечательность в виде особого расположения трамвайных путей. Она сохранилась и по сегодняшний день: они здесь уложены так, что стрелки (ни вручную, ни автоматически) переводить не надо. Краевед рассказывает, что такое «сплетение» кроме Одессы встречается всего в нескольких городах мира (например, в Праге).

Дмитрий Жданов опубликовал на своей странице в Facebook редкие фотографии из коллекции одессита А.М. Хазана.

– В ночь на 15 июля 1908 года над Одессой разразилось грозное бедствие, в виде исключительно сильного ливня. Русло реки, в которой находится улица Балковская, наполнилось водой. Ливень был настолько сильный, что водой разрушилась линия на тот момент уже парового трамвая на Хаджибейский лиман, – рассказывает Дмитрий.

Три редких фото показывают нам, во что превратилось это знаковое место Одессы после того ливня.

«Пришлось перекладывать рельсы в районе Глухого моста. На территории Общества бельгийского трамвая разбежались лошади. Была объявлена награда за каждую пойманную лошадь в 3 рубля», – сообщает краевед.

Кстати, обратите внимание, сколько одесситов-наблюдателей собралось на мосту в том далеком 1908 году! И сколько бед принес тот «потоп», случившийся более ста лет тому назад. Лежащие лошади, перепуганные одесситы…

Сравнение старых фото, которые донесло до нас время, и дня сегодняшнего, приводит к выводу: и сам Глухой мост, и уникальные в своем роде рельсы не изменились. Ну а сильные дожди не обходят это место и в наши времена.

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Фото из коллекции А.М. Хазана (публикация Д. Жданова), ресурса «Старая Одесса в фотографиях»; фото Глухого моста после ливня 2012 года – Думская; фото моста и трамвайных путей сегодня – автора