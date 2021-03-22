Новости Одессы и Одесской области

Незнакомая Одесса: Глухой мост, уникальные рельсы и страшный потоп 1908 года (фото)

Незнакомая Одесса: Глухой мост, уникальные рельсы и страшный потоп 1908 года (фото)

Глухой мост – знаковое место в Одессе уже хотя бы потому, что под ним проходит известный «камышовый трамвай», то есть, трамвай 20-го маршрута. Одесский краевед, геолог, педагог Дмитрий Жданов рассказал и показал фотографии одного одесского бедствия, случившегося в районе Глухого моста в далеком 1908 году.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Глухой мост – пример того, как «народное» название стало официальным. Глухим его называли издавна. В 2019 году топонимическая комиссия приняла решение дать мосту, который соединяет улицы Балковскую и Одария, название Глухой мост.

Глухой мост, наши дни

Глухой мост в наши дни

Глухой мост, наши дни3

Глухой мост, наши дни2

Глухой мост, наши дни4

Собственно, Глухой мост – это небольшой тоннель для трамваев «камышового» маршрута, проложенный под железнодорожной насыпью. Появился он при прокладке линии парового трамвая, более известного нам как «Ванька головатый», который следовал к Хаджибейскому лиману.

Старая Одесса, туннель

Туннель по дороге к Хаджибейскому лиману

Как обращает наше внимание Дмитрий Жданов, перед и под мостом нам встречается настоящая достопримечательность в виде особого расположения трамвайных путей. Она сохранилась и по сегодняшний день: они здесь уложены так, что стрелки (ни вручную, ни автоматически) переводить не надо. Краевед рассказывает, что такое «сплетение» кроме Одессы встречается всего в нескольких городах мира (например, в Праге).

трамвайные рельсы

трамвайные рельсы2

Глухой мост, туннель

Дмитрий Жданов опубликовал на своей странице в Facebook редкие фотографии из коллекции одессита А.М. Хазана.

– В ночь на 15 июля 1908 года над Одессой разразилось грозное бедствие, в виде исключительно сильного ливня. Русло реки, в которой находится улица Балковская, наполнилось водой. Ливень был настолько сильный, что водой разрушилась линия на тот момент уже парового трамвая на Хаджибейский лиман, – рассказывает Дмитрий.

Три редких фото показывают нам, во что превратилось это знаковое место Одессы после того ливня.

«Пришлось перекладывать рельсы в районе Глухого моста. На территории Общества бельгийского трамвая разбежались лошади. Была объявлена награда за каждую пойманную лошадь в 3 рубля», – сообщает краевед.

Кстати, обратите внимание, сколько одесситов-наблюдателей собралось на мосту в том далеком 1908 году! И сколько бед принес тот «потоп», случившийся более ста лет тому назад. Лежащие лошади, перепуганные одесситы…

Фото из коллекции

Фото из коллекции А .М. Хазана

Фото из коллекции2

Фото из коллекции3

Сравнение старых фото, которые донесло до нас время, и дня сегодняшнего, приводит к выводу: и сам Глухой мост, и уникальные в своем роде рельсы не изменились. Ну а сильные дожди не обходят это место и в наши времена.

Глухой мост, 2012 год

Глухой мост после ливня, 2012 год

Читайте также: Незнакомая Одесса: как выглядели давние трамвайные билеты (фото).

Фото из коллекции А.М. Хазана (публикация Д. Жданова), ресурса «Старая Одесса в фотографиях»; фото Глухого моста после ливня 2012 года – Думская; фото моста и трамвайных путей сегодня – автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить