Куда исчез «живой» артефакт одесской конки? (фото)

В Херсонском сквере украден последний артефакт одесского конного трамвая 19 века. Это был фрагмент рельсов с клеймом льежского завода и датой «1895».

Об исчезнувшем кусочке памяти о нашей одесской конке сообщил краевед, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов в группе «Одесские краеведы. Группа В.Нетребского».

«Одесская жизнь» рассказывала, что этот рельс, вернее, его фрагмент, долго время «работал» частью перил невзрачной лестницы в Херсонском сквере, был настоящим живым экспонатом под открытым небом.

На нем можно было разглядеть маркировку и прочесть: «ANGLEUR 1895». Angleur — это район бельгийского города Льеж, где находился завод по производству рельсов. То есть, перила у нас, получается, не простые, и не просто из рельсов, а из самых что ни на есть исторических рельсов! Это был «памятник» одесской конке! То есть, по этим рельсам сама госпожа одесская трамвайная история проезжала…

Как, к счастью, выяснилось, артефакт никто не крал. Дмитрий Жданов позже опубликовал на своей странице в Facebook, о том, что теперь этот кусочек трамвайной истории перенесен в одесский Музей горэлектротранса.

«Артефакт перенесли в Музей горэлектротранса! Информация о его спасении прошла незамеченной в среде краеведов. Хорошая новость!», — сообщает краевед.



Фото: Мария Котова, Дмитрий Жданов, Максим Коновалов