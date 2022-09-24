История одесского трамвая: от конки и «Ваньки головатого» до наших дней

Сегодня, 24 сентября 2022 года, одесскому трамваю исполняется 112 лет. Именно в этот день в 1910 году в Александровском парке (сейчас – парк Шевченко) была торжественно открыта первая линия электрического трамвая. В этот по-своему знаменательный для нашего города день «Одесская жизнь» решила вспомнить, как трамваи въезжали в историю Южной Пальмиры.

Ах, этот одесский трамвай! Тоже ведь еще одно лицо города. Со своей непростой историей, своими маршрутами, проблемами и даже собственным местным фольклором и прочим колоритом. Ворвался он однажды в каретно-извозчичье повседневье наших пращуров, и вот теперь имеем то, что имеем.

Одесский трамвай: с чего все начиналось

А имеем-таки, по большому счету, чем гордиться: свое повествование об одесском трамвае геолог, краевед, руководитель поисково-краеведческой группы ODESA INCOGNITA, автор книг по истории Одессы Дмитрий Жданов начал с сообщения о том, что журнал Forbes в 2012 году включил одесский трамвай в список 12 наиболее интересных трамваев мира. И знаете, за какие заслуги? Нет, нет за его порой уникальную историю, не за протяженность, а за то, что, оказывается, ни про один другой трамвай в мире не сочинили такое количество анекдотов и баек, сколько про одесский. Ну а если учесть, сколько раз он становился героем книг, в скольких стихах и песнях он воспет, то стоит ли удивляться, что вошел он в этот престижный список именно в этой номинации?

«Он появится из-за угла Канатной… Все убеждены, что движение трамвайного вагона необыкновенно быстро, молниеносно, что даже и не приходится думать о том, что можно успеть перебежать улицу…», — вот как описывает встречу с первым электрическим трамваем Одессы писатель Юрий Олеша. Это событие произошло в сентябре 1910 г. Но речь же идет об электрическом трамвае. А сколько всего было до него!

Сколько лет одесскому трамваю? Как рассказывает Дмитрий Жданов, тут все непросто. Все началось еще в сороковых годах прошлого века, когда предприимчивые одесситы осознали, что (ну точно по Грибоедову!) в карете, которая уже не могла справляться с растущим спросом одесситов, далеко не уедешь. А ехать-таки хотелось: быстро преодолевать расстояния для решения всяческих важных дел. Так забродила по Южной Пальмире идея, связанная с будущей городской конкой.

Стало активно формироваться общественное мнение, в 1878 году в городе даже распространялась брошюра о конно-железной дороге (кстати, автор ее так и остался неизвестным). Далее полетели прошения в городскую Думу о разрешении беспошлинного ввоза рельсов, вагонов и другого оборудования: нужна, дескать, городу конка. Дайте разрешение — построим!

— Бюрократическая волокита в те времена была грандиознее, чем сейчас. Одно дело — подать проект, другое — его одобрить. Он пересматривался много раз, переделывался, снова подавался. Вопрос решался в Петербурге, потом снова в Одессе, потом — в очередной раз в министерствах столицы. То вроде как давалось разрешение, то снова следовал запрет. В общем, конка только мелькала в мечтах одесских бизнесменов тех времен, — говорит Дмитрий Жданов.

Потом, когда строительство вроде уже как началось, когда рельсы и вагоны стали все же поступать из-за границы, и дело пошло, произошло событие, которое снова все остановило: рабочие затронули линию водопровода, и забивший из-под земли фонтан очень рассердил городские власти: они остановили установку рельс, собственно и все остальное — тоже. Концессионеры понесли огромные убытки, на том и была поставлена очередная точка.

А в это время в Бельгии началась целая информационная кампания по дискредитации строительства трамвая в Одессе. Кстати, Дмитрий Жданов приводит любопытнейший факт: в те годы и знаменитая «Таймс» писала, что строительство конных дорог в Одессе принципиально немыслимо, поскольку город построен… на горах. Судя по всему, желая самому приняться за строительство первой конно-железной дороги, профильное Бельгийское акционерное общество времени и усилий зря не теряло. Именно с ним, собственно, и был заключен впоследствии, в 1879 году, договор (довольно кабальный для Одессы), и дело, наконец, пошло. Бельгийское акционерное общество получило монополию на конный трамвай в Одессе, а, кроме того, различные льготы, земли и многие преференции — к чему, собственно, и стремилось.

Одесская конка: какой она была?

В 1880 году в Одессе таки появилась конка! Она следовала на Ланжерон. К концу 1888 года в городе действовало уже 19 различных маршрутов. Как рассказывает Дмитрий Жданов, она работала исправно, хотя порой и переворачивалась, и сходила с рельсов. Вагоны хранились в депо на Куликовом поле, лошади содержались в конюшнях на Ботанической улице (неподалеку от Французского бульвара). Хотя и предполагалось использовать конку для перевозки грузов в порт, но основной ее функцией стала перевозка пассажиров. Стоимость проезда — 5 копеек, сумма по тем временам немалая. Ну а проезд на дачи в курортную зону обходился в целых 10 копеек. Зато часто в такие зоны отдыха конка доставляла «прямо к песку у моря».

В конном трамвае существовали свои правила проезда. Стоять в вагоне могли только 6 пассажиров, а другие должны были ехать сидя. Всех «лишних» пассажиров просили немедленно покинуть новейшее транспортное средство Одессы. И еще: если в вагон садились дамы в шляпках с острыми концами, на эти шляпочные концы надевались специальные «предохранители» — во избежание ранения других пассажиров.

Что осталось в Одессе в память о конке? Единственным доступным для нас с вами артефактом, связанным с конными железными дорогами, служит кусок рельсы с клеймом бельгийского завода в Льеже и датой «1895 год». Его можно свободно увидеть: он служит перилами для лестницы в районе Херсонского спуска.

«Ванька головатый» дотянул до двадцатых годов

Дальше — больше. Совсем скоро в Одессе появилось очередное чудо — паровой трамвай — «паровичок». А как без него? Народ валом валил на дачи Большого Фонтана и грязелечебницы Хаджибейского лимана, приток пассажиров огромный!

Один из маршрутов этой новинки проезда по Одессе начинался на углу улиц Пантелеймоновской, другой пролегал от Херсонского сквера до Хаджибейского лимана.

Понятие «паровичок» и в самом деле наиболее часто упоминается по отношению к этим не самым удобным трамваям. «Родилась я на даче Саракини (Большой Фонтан, 11-я станция паровичка) около Одессы. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю…», — пишет Анна Ахматова в своей «Автобиографии».

Одесситы же быстро прозвали паровой трамвай «Ванькой головатым». Он был неуклюж, с очень широкой торчавшей вверху трубой. Но это далеко не все проблемы с «Ванькой»: в пути пассажиры щедро обдавались дымом и копотью, и так же щедро были посыпаны вылетающими из паровозных труб частицами шлаков.

Тем не менее, судьба у «головатого» трамвая оказалась довольно долгой: он просуществовал до начала 20-х годов прошлого века. Остановки парового трамвая называли станциями. И сейчас на Хаджибейской, Люстдорфской и Фонтанской дорогах трамвайные остановки называются станциями. И конка, и паровой трамвай приносили немалую прибыль городу.

Наша гордость — первый электрический «Выставочный»

Сентябрь 1910 года… Запуск первого электрического трамвая в Одессе (кстати, во многих городах империи он уже благополучно развозил пассажиров, наш город серьезно отставал в этом вопросе). В Одессе в те дни проходила грандиозная Всероссийская фабрично-заводская, сельскохозяйственная и художественная промышленная выставка. Запуск первого электрического трамвая, ясное дело, входил в ее программу, а первый маршрут № 32 получил название «Выставочный». Управлял трамваем, как вы догадались, председатель Бельгийского общества.

И снова обратимся к Юрию Олеше: «Трамвай показался на Строгоновском мосте, желтокрасный, со стеклянным тамбуром впереди. Под наши крики он прошел мимо нас с тамбуром, наполненным людьми, среди которых был какой-то высокопоставленный священник, кропивший перед собою водой. Там же градоначальник Толмачев в очках и с рыжеватыми усами. За управлением стоял господин в котелке, и все произносили его имя: — Легоде. Это был директор бельгийской компании…»

Но вот ведь что интересно. Дмитрий Жданов рассказывает одну довольно любопытную историю о том, как жители Люстдорфа, желая иметь трамвайное сообщение, заключили с бельгийским обществом собственный договор. И трамвай туда вскоре последовал. А произошло это в 1908 году, по специальному трамвайному мостику, большинство из которых, кстати, ни в городе, ни в окрестностях не сохранились. Вот и получается, и этот факт не без сарказма подчеркивался в одесской прессе тех лет: в Люстдорф электрический трамвай уже ходил (пусть с предварительной пересадкой на «паровичке»), а в Одессе им пока не «пахло».

Именно 1910 год принято считать началом отсчета времени существования одесского трамвая. Вот и думаю: ну почему же так? А конка, а тот же «Ванька головатый»? Тем более, как рассказывает Дмитрий Жданов, те старые одесские трамваи не просто пассажиров перевозили, а зачастую становились градообразующими. Яркий пример — Аркадия.

— Все началось благодаря директору бельгийского акционерного общества конных железных дорог Эмилю Камбье. Гуляя по окрестностям города, он набрел на балку, имеющую выход к морю. Эмиль Камбье решил что пляж, на который выходит балка, может стать довольно популярным, ведь для того, чтобы попасть на пляжи, нужно было спускаться по довольно крутым склонам. И уже в начале 1890-х Эмиль Камбье продлевает линию трамвая до расчищенной балки и открывает рядом ресторан, который назывался «Аркадия», — рассказывает Дмитрий Жданов.

Основные линии электрического трамвая проходили по уже существующим линиям. Как и линии конки, трамвайные линии не имели номеров. Были только названия, которые совпадали с названиями улиц, по которым проходили трамвайные маршруты.

Трамвайных водителей в Одессе стали называть называли ватманами. Интересно, что такое же название (Wattman, от watt — единица мощности и man — человек) бытовало и в Бельгии. Впрочем, это лишь одна из версий. А вот слово «вагоновожатый» в Одессе не прижилось. Главное другое: к водителю предъявлялись большие требования: во первых (как в паровых трамваях) он работал только стоя, должен был быть внимательным и обходительным. Дмитрий Жданов рассказывает, что сиденье для водителя появилось только в 1920-е годы и выдавалось (!) водителю перед началом смены, вместе с рукояткой контроллера и ломиком.

По строгому расписанию, но не без происшествий на ходу

Итак, одесский трамвай таки въехал в историю города. Дмитрий Жданов делает акцент: ездили они строго по расписанию, с половины седьмого утра до девяти часов вечера. И немаловажный факт: бесперебойно! Трамвайная сеть грамотно покрыла весь город и окрестности. А на трамвайных билетах печаталась схема движения всех трамвайных маршрутов города. Вскоре появились и так называемые постоянные билеты — «проездные». Они были именными.

Но в Одессу и тогда съезжались туристы. И появилось новшество, которое тоже уже стало историческим: появились специальные экскурсионные трамваи. Пассажиры с удовольствием усаживались в вагон, и слушали об истории города, о тех или иных его местах, мимо которых проходил одесский трамвайчик. Эти экскурсии, кстати, пользовались большим спросом. Что называется, имели успех у публики.

Планов было много. Хотели пустить трамвай в Дальник, даже в Маяки. Но многому не суждено было реализоваться. А вот реализация плана пуска одесского детского трамвая была успешной. В пятидесятые годы прошлого столетия в парке им. Т.Г.Шевченко он благополучно курсировал. Правда, просуществовал не очень долго.

Трамваи входили в быт, к ним привыкали, они воспевались в песнях, зачастую блатных, из анекдотов об одесском трамвае можно составлять целые тома. И одесские щипачи тоже стали использовать трамвай для собственного промысла. Ильфо-Петровский эпизод с Балагановым в трамвае — яркий пример этого, описанный в художественной в литературе.

Бывали и другие курьезы. Так, однажды даже возник скандал, когда в трамвае кондуктор решил поживиться по-своему: требовал с пассажиров за проезд шесть копеек, а не пять. Получился не просто конфуз, а случай из ряда вон! О нем с возмущением писали одесские газетчики.

Знаменитый «камышовый» трамвай и «те самые бельгийские остановки»

— Уже довольно скоро в Одессе стали появляться и самые популярные маршруты, и самые знаменитые. Подумать только: легендарный «камышовый» трамвай и по сей день существует и именуется именно так. Хотя когда туда только запустили этот маршрут, то это было исключительно курортное место. Что сейчас можно увидеть по ходу трамвая 20-го маршрута, знают все. История «камышового трамвая» начинается в 1883 году — от Нарышкинского спуска до Хаджибейского лимана, — говорит Дмитрий Жданов.

Говорит не без боли: на этом маршруте сохранилось много знаменитых «бельгийских остановок». Эта удивительная городская «трамвайная мебель» — отдельная тема в целом пласте истории, связанной с одесским трамваем. И все эти остановочные комплексы, как считают многие краеведы, одесситы, как совершенно уверен сам Дмитрий Жданов, должны быть включены в список объектов культурного наследия. Известный факт: один из них совсем недавно был разрушен вандалами, другие заняты под кафе либо что-то другое, даже под квартиры, а большинство разрушается.

К примеру, один из таких остановочных из павильонов трамвая 20-го маршрута получил название «зеркального». Из-за того, что павильон был поставлен перпендикулярно к рельсам, а чтобы пассажиры видели приходящий трамвай, напротив остановки висело большое зеркало. Зеркала, конечно, давно уже нет, сам комплекс в жутком состоянии.

— К объектам «трамвайной архитектуры Одессы» можно отнести и остановочные павильоны, и здания депо, и электрические подстанции, и сохранившиеся трамвайные мосты. Часть остановок расположены сейчас там, где трамвайных путей уже не существует. Как, например, остановка-гриб на улице Чернышевского. Это, кстати, единственная сохранившаяся «бельгийская остановка» такого типа. Самое же «забавное» использование трамвайных остановок — переоборудование их в жилье.

«Забавного» много. Так, один из таких остановочных комплексов (тоже, кстати, по линии трамвая 20-го маршрута) — вообще отдельная тема. В находящейся за ним школе существует уличный туалет, который пристроен впритык к этой «бельгийской остановке». Остановка по-прежнему служит по прямому назначению. У туалета и остановки получилась общая стена. Дмитрий Жданов рассказывает, что канализация туалета протекает внутрь остановочного комплекса. Со всеми вытекающими отсюда последствиями — в прямом и переносном смысле.

Одесский трамвай воспет поэтами и снялся во многих фильмах

Ох, и не хочется заканчивать на столь грустной ноте! Одесский трамвай — это целый пласт истории, и, как делает акцент сам Дмитрий Жданов, о нем можно рассказывать долго, много, с разными удивительными деталями, курьезами. Сам Дмитрий собирается писать книгу об истории одесского трамвая.

— Одесский трамвай – герой многих литературных произведений. О нем писали не только одесские авторы, как не только одесские авторы воспевали его «образ» в своей прозе и стихах. Бабель черпал много характерных фраз, которые потом вставлял в уста своих героев, именно в одесском трамвае. Известен, например, и такой исторический факт. Иван Бунин попросил руки Анны Цакни у ее отца, Николая Цакни, издателя и редактора «Южного обозрения», когда они вместе ехали в одесском трамвае… А еще одесский трамвай — большой артист, который снялся во многих фильмах, снятых не только Одесской, но и другими киностудиями. Озорной украинский мультфильм «Йшов трамвай дев’ятий номер» — это ведь тоже история о нашем одесском трамвае. А сколько всего и сейчас можно почерпнуть, проехав в наших трамваях, сколько всего услышать, насладиться одесским говором и «одесским языком»! — говорит в заключение Дмитрий Жданов.

«Люблю трамвай — он всегда возвращается», — пишет Михаил Жванецкий в известном уморительном рассказе «Передайте девочке в трамвае». Сам рассказ — типичнейшая одесская трамвайная картинка. А вот это «он всегда возвращается» — как наша всеобщая большая надежда, что в не самую простую жизнь одесского трамвая будут вписываться все новые и новые страницы, что он, не без труда, но все же ворвавшийся однажды в историю Одессы, и в будущем станет героем книг, стихов и фильмов — уже совсем новых, но с неизменным одесским колоритом.

Оксана Чигиринская и Мария Котова

Фото автора (снято с экрана)