Одесский зоопарк презентовал традиционный новогодний видеоролик в честь символа наступающего года – Красной Лошади.

Сюжет нового клипа основан на отсылках к фильму «Криминальное чтиво», за что директора зоопарка Игоря Белякова уже прозвали «Тарантино».

Новое видео в честь наступающего Года Красной Лошади Одесский зоопарк обнародовал на своем YouTube-канале и странице в «Фейсбуке» в воскресенье, 28 декабря.

На этот раз создателей клипа вдохновило «Криминальное чтиво»: видео содержит ряд отсылок к этому культовому фильму Квентина Тарантино.

А местные паблики сообщают, что из-за этого клипа директора зоопарка Игоря Белякова уже прозвали «Тарантино».

Ранее известный своими креативными идеями и их творческим воплощением Игорь Беляков представил клип, в котором с юмором и самоиронией показал свои волшебные превращения в белку и русалочку.

