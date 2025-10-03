Ключевые моменты:

В Одессе уже двенадцатый раз состоялся фестиваль «Планета долгожителей», посвященный активной и счастливой жизни людей почтенного возраста.

Секреты долголетия, о которых говорили участники: цифровая грамотность, физическая активность и социальное общение.

Волонтеры посетили психиатрическую больницу в рамках акции «Чужих стариков не бывает», а также подарили праздник детям Второй мировой войны.

Атмосфера фестиваля — это объединение поколений, вера в Победу и напоминание: возраст — это начало новой главы жизни.

Секреты долголетия от одесситов — информационные технологии и много движения

Учимся

В самом начале октября отмечаем Всемирный день пожилых людей — день, когда мы низко кланяемся тем, кто несет мудрость поколений как самое дорогое сокровище.

Чтобы как можно дольше сохранять когнитивные способности, мозгу нужны свои упражнения. Очень помогают поддерживать ясность мышления информационные технологии. К тому же разбираться в них сегодня — это необходимость и условие личной безопасности.

Именно поэтому Ольга Орлова и Сергей Азеев с факультета журналистики ОНУ им. Мечникова раскрыли секреты тренинга «Информационная гигиена в условиях войны» — как распознавать фейки и как твердо стоять на информационном фронте.

3 октября они же пригласили на занятие «Технологии GOOGLE в повседневной жизни», где пожилые друзья с энтузиазмом осваивали цифровой мир, словно дети, впервые получившие ключ от сокровищницы.

Двигаемся

А для здоровья тела главное — это движение. Когда краски осени украсили парк им. Т.Г.Шевченко, он стал сердцем праздника: зарядка разогнала осенний холод, богатырь Николай Пасичник с воспитанниками демонстрировал силу духа, а богатырская каша собрала всех за одним столом — словно семья.

Третья неотъемлемая составляющая долгой и качественной жизни — социальная интеграция. Людям необходимо общение, совместные дела. И кому, как не одесситам, это понимать.

Общаемся

Фестиваль в этом году расцвел днями, наполненными смыслом и любовью. В библиотеке им. Франко Лариса Боривская провела психотерапевтический мастер-класс «Птица моего рода» — там, среди тех, кто потерял самое дорогое, участники касались родовых нитей, находя силу в воспоминаниях и надежде.

А ещё были флешмоб, дефиле моделей элегантного возраста, фотосушка — все это сопровождалось смехом и аплодисментами, а ярмарка ручной работы собрала средства для ВСУ.

Ольга Филиппова, глава «Всеукраинского союза активного долголетия «Айти-бабушки», говорит:

— Посмотрите — здесь люди золотого и серебряного возраста рядом с молодёжью… Всех нас сейчас объединяет самое важное: непоколебимая вера в нашу Победу, лозунг «жизнь продолжается» и неиссякаемый оптимизм. Вера в сердце — это основа для каждого. А ещё — стремление сохранять внутреннее спокойствие, преодолевать трудности и сплачиваться. Именно ради этого мы и организуем наш фестиваль.

Эмоции переполняли: дефиле, где люди золотого возраста превращались в звёзд подиума, танцы, кружившие, как воспоминания о юности, и слёзы, когда принимали подарки в больнице — «иногда без слёз невозможно видеть, как принимают эти люди наши дары… иногда даже руки целуют. Ведь многих из них вообще никто не навещает». Фестиваль стал не просто событием — это объятия души, где война отступает перед силой единства. Третий год во времена полномасштабной агрессии, и всё же — радость, ведь жизнь — как книга, где после тьмы всегда восходит солнце.

Зачем участники «Планеты долгожителей» посетили психиатрическую больницу

…Как и всегда, во время фестиваля «Планета долгожителей» прошла социальная акция «Чужих стариков не бывает» — визит в психиатрическую больницу на ул. Виталия Нестеренко, где волонтеры принесли сладости, лекарства, памперсы. Там, в тех глазах, которые давно забыли про гостей, слезы радости катились по щекам — ведь тепло рук, слово поддержки дороже золота.

А ещё один день фестиваля подарил трогательный праздник детям Второй мировой — тем, кто пережил ад, но до сих пор хранит в сердце сказку.

Спасибо «Айти-бабушкам» за это чудо, за то, что напоминают: возраст — это не конец, а начало новой главы. Ведь на Планете Долгожителей мы все — вечные странники, полные любви и надежды…

Фото Владимира Богатырева