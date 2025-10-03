Ключевые моменты:
- Часть Одессы 3 октября осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков;
- Отключения коснулись абонентов Центрального и Северного РЭС.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Балковская, 14а-42;
- Маловского, 4,6;
- Скидановская, 6,17,23,23а;
- пер. Крыжановского Даниила, 8А;
- пер. Осики Леонида. 1,6,8;
- пер. Пасечной Зои, 7/КОРП.9,8,9;
- пер. Школярский, 1-4;
- спуск Ковалевского, 1,1/в/2,1в,8,10;
- спуск Матроский, 13,15;
- спуск Скидановский, 7,7а.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7,15,15а;
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а;
- 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22;
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22;
- 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а;
- Авангардная, 1-31;
- Атамана Головатого, 24, 33-45, 51, 55, 63-145;
- Дорожная, 10а,12а;
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-86А;
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Наливная, 1,4,4а;
- Обрывистая, 1-22.
Работы до 18:00:
- Петренко, 21.
Работы до 20:00:
- Светлая, 1;
- Узикова Станислава, 1-16;
- Чепиги Атамана, 33,35,104;
- Черноморского Казачества, 95, 97, 107/109, 123/1-135;
- Шполянская, 91-105;
- пер. Станишевской Марии; 1А,1Б,3-21.