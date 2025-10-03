отключение света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 3 октября осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков;
  • Отключения коснулись абонентов Центрального и Северного РЭС.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Балковская, 14а-42;
  • Маловского, 4,6;
  • Скидановская, 6,17,23,23а;
  • пер. Крыжановского Даниила, 8А;
  • пер. Осики Леонида. 1,6,8;
  • пер. Пасечной Зои, 7/КОРП.9,8,9;
  • пер. Школярский, 1-4;
  • спуск Ковалевского, 1,1/в/2,1в,8,10;
  • спуск Матроский, 13,15;
  • спуск Скидановский, 7,7а.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7,15,15а;
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а;
  • 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22;
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22;
  • 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а;
  • Авангардная, 1-31;
  • Атамана Головатого, 24, 33-45, 51, 55, 63-145;
  • Дорожная, 10а,12а;
  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-86А;
  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Наливная, 1,4,4а;
  • Обрывистая, 1-22.

Работы до 18:00:

  • Петренко, 21.

Работы до 20:00:

  • Светлая, 1;
  • Узикова Станислава, 1-16;
  • Чепиги Атамана, 33,35,104;
  • Черноморского Казачества, 95, 97, 107/109, 123/1-135;
  • Шполянская, 91-105;
  • пер. Станишевской Марии; 1А,1Б,3-21.

