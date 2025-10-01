Ключевые моменты:

Число жертв стихийного бедствия в Одессе увеличилось до 10 человек: погибла 90-летняя женщина;

Более 1000 человек обратились за помощью после непогоды, многие остались без имущества;

Ситуация признана чрезвычайной, создан штаб по ликвидации последствий и комиссии для проверки причин неработающей системы предупреждения.

Об этом сообщил сегодня вечером вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Еще одной жертвой стихии стала женщина 1935 года рождения. Ее тело обнаружили спасатели.

«Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок. Завтра в городе объявлен день траура. Искренние соболезнования семьям погибших», – написал Кулеба у себя в «Фейсбуке».

Кроме того, он добавил, что готовит на пятницу, 3 октября, доклад руководству страны о причинах и последствиях трагедии в Одессе, с предложениями для реагирования на уровне государства: дополнительная помощь пострадавшим и принятие соответствующих кадровых решений.

По словам Кулебы, в настоящее время за помощью обратились более 1000 человек. Многие остались без имущества. Также сильно повреждено оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

На данный момент из-за непогоды в городе повреждено около 300 частных и около 400 многоквартирных домов.

«На месте провел заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Ситуация признана чрезвычайной, создан единый штаб по ликвидации последствий. Среди решений:

При Одесской ОГА создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств трагедии. Мы должны выяснить, почему в городе система предупреждения не сработала должным образом. Люди не получили четкой информации о рисках, школы не перешли на дистанционный режим, не было достаточных ограничений для передвижения по городу. Все это – вопросы безопасности и жизни людей.

Семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь», – добавил вице-премьер-министр.

Как сообщалось, во вторник, 30 сентября, на Одессу обрушился мощный ливень, который вызвал масштабные подтопления как улиц, так и жилых домов. В городе остановился весь общественный транспорт, а некоторые районы остались без света.

Ранее стало известно, что непогода унесла девять жизней. Среди погибших – пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок.

