Ключевые моменты:

Авария произошла 4 ноября на трассе Одесса – Рени, возле Татарбунар.

Женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в грузовик.

Следователи открыли дело по факту нарушения ПДД, приведшего к смерти.

Трагическое ДТП на трассе Одесса – Рени

4 ноября, днем, в Белгород-Днестровском районе произошло трагическое ДТП на трассе Одесса – Рени. Водительница легковушки Mitsubishi Lancer не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Renault. Женщина погибла на месте, сообщили в Главном управлении Гацполиции в Одесской области.

В автомобиле, помимо нее, находились двое ее сыновей, 11 и 14 лет. Оба мальчика с различными травмами были госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал, и экспертиза показала, что он не был пьян.

Полиция открыла уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Украины за нарушение ПДД, повлекшее смерть или тяжкие повреждения. В рамках расследования будут проведены необходимые судебные экспертизы, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

