Ключевые моменты:
- Авария произошла 4 ноября на трассе Одесса – Рени, возле Татарбунар.
- Женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в грузовик.
- Следователи открыли дело по факту нарушения ПДД, приведшего к смерти.
Трагическое ДТП на трассе Одесса – Рени
4 ноября, днем, в Белгород-Днестровском районе произошло трагическое ДТП на трассе Одесса – Рени. Водительница легковушки Mitsubishi Lancer не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Renault. Женщина погибла на месте, сообщили в Главном управлении Гацполиции в Одесской области.
В автомобиле, помимо нее, находились двое ее сыновей, 11 и 14 лет. Оба мальчика с различными травмами были госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал, и экспертиза показала, что он не был пьян.
Полиция открыла уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Украины за нарушение ПДД, повлекшее смерть или тяжкие повреждения. В рамках расследования будут проведены необходимые судебные экспертизы, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.
