Ключевые моменты

РФ запустила 2 ракеты «Искандер-М» и 90 ударных дронов, сбито 72 БПЛА.

В Запорожье повреждены десятки домов, пострадало как минимум 20 человек.

На фронте зафиксировано 156 боевых столкновений, враг понёс почти тысячу потерь.

Атака России 26 ноября

В ночь на 26 ноября Россия нанесла новый массированный удар по Украине, применив две баллистические ракеты «Искандер-М» и 90 ударных беспилотников разных типов.

По данным Воздушных сил, ПВО удалось сбить или подавить 72 вражеских дрона Shahed, «Гербера» и других моделей на севере, юге и востоке страны. Однако часть целей достигла своих точек: зафиксированы попадания ракет и 10 ударных БПЛА в 10 локациях.

Одним из наиболее пострадавших городов стало Запорожье. По словам главы ОВА Ивана Федорова, повреждены 31 многоэтажный дом и 20 частных домов в трех районах города. Известно минимум о 20 пострадавших, большинство — женщины. Разрушены также помещения учебного заведения и несколько нежилых зданий. Всего российская армия нанесла по Запорожью 11 ударов.

Ситуация на фронте: бои и потери врага

Тем временем на линии фронта украинские военные продолжают удерживать позиции. За последние сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Противник атаковал интенсивно: нанёс 24 ракетных и 66 авиаударов, сбросил 178 управляемых авиабомб, провёл 4 494 обстрела, в том числе 153 — из РСЗО, и использовал 6 925 дронов-камикадзе.

Силы обороны нанесли ответные удары по пяти районам сосредоточения живой силы врага, уничтожили три артиллерийские системы и два командных пункта БПЛА.

Потери российских войск за сутки составили 980 человек. Также ВСУ вывели из строя четыре танка, одну бронемашину, 44 артиллерийские системы, два комплекса ПВО, 743 дрона, 14 ракет, 124 единицы автомобильной техники и одну спецмашину.

Читайте также: Дроны из пенопласта над Одессой: какую опасность несут вражеские «игрушки»