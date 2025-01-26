Как сообщили в областном управлении ГСЧС, это случилось утром субботы, 25 января.

Как выяснилось, мать 39-летней потерпевшей не могла связаться с дочерью и 14-летним внуком, и поэтому приехала к ним убедиться, все ли у них хорошо. Обнаружив родных в полубессознательном состоянии, женщина сразу же вызвала медиков.

Обоих пострадавших госпитализировали. Спасатели, проведя осмотр дома, обнаружили, что заслонка в печи была закрыта, что и могло привести к накоплению угарного газа.

«Угарный газ – это невидимый яд. Он незаметен и неощутим, однако может привести к трагическим последствиям. Если вы используете в быту печи, следите за их исправностью и не нарушайте правила эксплуатации!», – предупреждают спасатели.

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