Ключевые моменты:

Утром 3 декабря в одесском ЖК «36-я Жемчужина» найден погибший мужчина.

По предварительным данным, это мог быть суицид, однако официального подтверждения пока нет.

О трагедии сообщают местные Телеграм-каналы.

Предварительно, мужчина покончил жизнь самоубийством. Впрочем, официальная информация о происшествии на данный момент пока отсутствует.

Ранее в ЖК «Радужный» мужчина выпал из окна многоэтажки и упал на крышу подъезда. Чтобы снять его оттуда, понадобилась помощь спасателей.

Также «Одесская жизнь» писала о несчастном случае в Киевском районе Одессы, где трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже.