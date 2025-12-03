Ключевые моменты:
- Утром 3 декабря в одесском ЖК «36-я Жемчужина» найден погибший мужчина.
- По предварительным данным, это мог быть суицид, однако официального подтверждения пока нет.
О трагедии сообщают местные Телеграм-каналы.
Предварительно, мужчина покончил жизнь самоубийством. Впрочем, официальная информация о происшествии на данный момент пока отсутствует.
Ранее в ЖК «Радужный» мужчина выпал из окна многоэтажки и упал на крышу подъезда. Чтобы снять его оттуда, понадобилась помощь спасателей.
Также «Одесская жизнь» писала о несчастном случае в Киевском районе Одессы, где трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже.
