Ключевые моменты:
- Газа хватит примерно до середины ноября при условии прошлогодней температуры
- Отопительный сезон начнется около 10 ноября, в зависимости от погоды
План действий на случай нехватки газа
В случае исчерпания лимитов на газ коммунальные службы перейдут на альтернативное отопление. Сотрудники КП «Горзелентрест» заготавливают 1000 кубометров дров.
Председатель комиссии по ЖКХ Александр Иваницкий отметил:
«Дровами будут отапливать пункты несокрушимости и учебные заведения. На балансе департамента образования есть булерьяны — дровяные печи длительного горения, которые при необходимости будут установлены в школах».
Он добавил:
«Никогда не думал, что в XXI веке в миллионном городе Одессе придется заготавливать дрова. Это просто ужас. Но если другого выхода нет — будем работать».
Метеоролог Сергей Степаненко предупредил, что научный прогноз погоды не может быть точным более чем на две недели. Однако с вероятностью 90–95% можно утверждать, что зима будет теплее, чем 15–20 лет назад, из-за глобальных климатических изменений. Однако это не исключает аномальных морозов.
