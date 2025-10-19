Ключевые моменты:
- Одесские спасатели регулярно оказывают помощь не только людям, но и животным.
- На 19-м километре Старокиевской дороги собака упала в яму глубиной 4 метра; спасатели достали животное при помощи веревки и стремянки.
- В тот же день на улице Леонтовича сняли с дерева кота, который не мог спуститься сам. Животное не пострадало.
Об этом рассказали в областном управлении ГСЧС.
Так, днем ранее спасатели получили сообщение, что на 19-м километре Старокиевской дороги собака упала в яму глубиной 4 метра.
Животному помогли выбраться из западни с помощью веревки и стремянки.
По теме: Двух поросят достали из метровой ямы спасатели ГСЧС в Одессе
Также вечером в Одессе на улице Леонтовича спасатели помогли коту, который залез на высокое дерево и не мог спуститься самостоятельно.
Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы добрались до животного и аккуратно сняли его с ветки. После этого пушистого передали хозяевам. Кот в результате инцидента не пострадал.
Читайте также:
- В Одессе спасли кота, угодившего в капкан (фото);
- «Операция Майка»: в Одесской области спасатели выручили корову из металлической ловушки (фото);
- В Одессе с помощью пожарной машины снимали с дерева котика.