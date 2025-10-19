Ключевые моменты:

Одесские спасатели регулярно оказывают помощь не только людям, но и животным.

На 19-м километре Старокиевской дороги собака упала в яму глубиной 4 метра; спасатели достали животное при помощи веревки и стремянки.

В тот же день на улице Леонтовича сняли с дерева кота, который не мог спуститься сам. Животное не пострадало.

Об этом рассказали в областном управлении ГСЧС.

Так, днем ранее спасатели получили сообщение, что на 19-м километре Старокиевской дороги собака упала в яму глубиной 4 метра.

Животному помогли выбраться из западни с помощью веревки и стремянки.

Также вечером в Одессе на улице Леонтовича спасатели помогли коту, который залез на высокое дерево и не мог спуститься самостоятельно.

Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы добрались до животного и аккуратно сняли его с ветки. После этого пушистого передали хозяевам. Кот в результате инцидента не пострадал.

